Ιστορικό ορόσημο: Εμβόλιο σώζει τους ελέφαντες από τον φονικό EEHV - Επιτυχείς οι δοκιμές

Oι κτηνίατροι πέτυχαν την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά ενός ιού που αποτελεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου των ελεφάντων, τόσο αυτών που ζουν σε αιχμαλωσία όσο και στην άγρια φύση.

Καθώς δεν υπήρχε θεραπεία, ο ερπητοϊός ενδοθηλιοτρόπος των ελεφάντων (EEHV) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα φονικός για τα νεαρά ελεφαντάκια. Ο ιός αυτός ευθύνεται για τον θάνατο πέντε ελεφάντων στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια.

Οι επιτυχείς πρώτες δοκιμές του εμβολίου κατά του EEHV χαιρετίστηκαν ως μια «κομβική στιγμή» για την προστασία των κοπαδιών διατήρησης, τόσο στην άγρια φύση όσο και σε περιβάλλοντα αιχμαλωσίας.

Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις: η πρώτη περιέχει μια ακίνδυνη, νεκρή εκδοχή του ιού και η δεύτερη λειτουργεί ως αναμνηστική, ενισχύοντας την ανοσολογική απόκριση. Διαπιστώθηκε ότι το σκεύασμα προκαλεί μια ισχυρή απόκριση κατά του EEHV χωρίς καμία επιβλαβή παρενέργεια.

«Αυτή είναι μια κομβική στιγμή στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια», δήλωσε ο καθηγητής Falko Steinbach, κύριος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής κτηνιατρικής ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. «Για πρώτη φορά, αποδείξαμε σε ελέφαντες ότι ένα εμβόλιο μπορεί να ενεργοποιήσει τον τύπο ανοσολογικής αντίδρασης που απαιτείται για να τους προστατεύσει από τον EEHV».

Η ομάδα ανάπτυξης του εμβολίου, η οποία περιλάμβανε επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, τον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ και τον Βρετανικό Οργανισμό Υγείας Ζώων και Φυτών, δημοσίευσε τα ευρήματα της δοκιμής στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Στη μελέτη, η σύγκριση δειγμάτων αίματος εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων ελεφάντων έδειξε ότι το φάρμακο αναμένεται να αποτρέψει τον θάνατο μελών των κοπαδιών από τον EEHV και να υποστηρίξει τα παγκόσμια προγράμματα αναπαραγωγής και διατήρησης.

«Ο EEHV έχει αφαιρέσει τη ζωή τόσων πολλών ελεφάντων, τόσο υπό ανθρώπινη φροντίδα όσο και στην άγρια φύση, αλλά αυτό το εμβόλιο προσφέρει ελπίδα», δήλωσε η δρ. Katie Edwards, επικεφαλής επιστήμονας διατήρησης ειδών στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ. «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε ότι αυτό θα είναι το οριστικό τέλος των θανάτων από EEHV, αλλά έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς αυτόν τον στόχο».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

