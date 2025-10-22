ΗΠΑ: Μικρός ελέφαντας έπαιξε «ποδόσφαιρο» με κολοκύθα σε ζωολογικό κήπο - Δείτε βίντεο

Ένας μικρός ελέφαντας στο ζωολογικό κήπο του Όρεγκον άρχισε να παίζει «ποδόσφαιρο» με μια κολοκύθα που του έδωσαν φροντιστές του, κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας φθινοπωρινής εκδήλωσης.

Έχοντας βάρος 351,5 κιλά, η Tula-Tu, η οποία είναι μόλις οκτώ μηνών, είναι πολύ μικρή για να συμμετάσχει στην εκδήλωση, όπου γιγαντιαίοι ελέφαντες πατούν και σπάνε μεγάλες κολοκύθες. Αντ' αυτού, οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου της έδωσαν μια μικρή κολοκύθα για να εξασκηθεί για το μέλλον, αλλά η Tula-Tu αποφάσισε να την κλωτσήσει σαν να ήταν μπάλα ποδοσφαίρου.

Δείτε το βίντεο:

Baby elephant plays ball with a small pumpkin as her family smashes massive ones. pic.twitter.com/fj6inijv9S — The Associated Press (@AP) October 21, 2025

Η ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση ονομάζεται «Squishing of the Squash» και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, μια παράδοση που ξεκίνησε το 1999. Σε αυτήν, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου τοποθετούν τις κολοκύθες στα πόδια των γιγαντιαίων ελεφάντων, οι οποίοι ζυγίζουν περίπου 4.500 κιλά, και εκείνοι με την σειρά τους τοποθετούν απαλά το ένα πόδι στην κορυφή του φρούτου και πιέζουν απαλά προς τα κάτω, ώσπου εκείνες να σπάσουν και στη συνέχεια τις τρώνε.

Οι ασιατικοί ελέφαντες όπως η Tula-Tu και η οικογένειά της θεωρούνται ιδιαίτερα απειλούμενοι, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου του Όρεγκον. Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πληθυσμός περίπου 40.000 έως 50.000 τέτοιων ελεφάντων στην άγρια φύση σε περιοχές που εκτείνονται από την Ινδία έως το Βόρνεο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της προστασίας των ασιατικών ελεφάντων, μεταξύ άλλων στην Καμπότζη.

