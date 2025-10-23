Lone Star: Το έντομο που ένα τσίμπημά του σε κάνει αλλεργικό στο κρέας και... χορτοφάγο

Μια ασυνήθιστη αλλεργία που προκαλείται από το τσίμπημα ενός μικρού εντόμου έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάζοντας όσους νοσούν να «κόψουν» το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά. Το σύνδρομο Άλφα-Γκαλ (Alpha-gal syndrome ή AGS) συνδέεται με το τσιμπούρι «Lone Star» και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απειλητικές για τη ζωή αλλεργικές αντιδράσεις.

Πώς ένα τσίμπημα αλλάζει τη διατροφή σου

Το τσιμπούρι μεταφέρει μέσω του σάλιου του ένα μόριο που ονομάζεται Άλφα-Γκαλ, έναν υδατάνθρακα που υπάρχει σε όλα σχεδόν τα θηλαστικά, εκτός από τον άνθρωπο. Όταν το μόριο αυτό εισέλθει στον οργανισμό, το ανοσοποιητικό μπορεί να το αναγνωρίσει ως απειλή, προκαλώντας αλλεργία σε κάθε τροφή που περιέχει ζωικά συστατικά.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται ώρες μετά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος ή γαλακτοκομικών και περιλαμβάνουν δερματικά εξανθήματα, δύσπνοια, διάρροια και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναφυλαξία. Ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και επαναλαμβανόμενα τσιμπήματα μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Τι λένε οι ειδικοί

Ειδικοί αναφέρουν ότι η διάγνωση γίνεται μέσω εξετάσεων αίματος ή δερματικών τεστ, ενώ η θεραπεία στηρίζεται κυρίως στην αποφυγή τροφών με ζωικής προέλευσης συστατικά, όπως το βοδινό, το χοιρινό και το αρνί. Οι γιατροί προτείνουν επίσης τη χρήση αντιισταμινικών ή αυτοενέσιμης επινεφρίνης (EpiPen) για την αντιμετώπιση έκτακτων αντιδράσεων.

Πού εμφανίζεται και πώς μπορεί να προληφθεί

Το σύνδρομο είναι πιο συχνό στις νότιες και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου ενδημεί το συγκεκριμένο είδος τσιμπουριού. Οι ειδικοί συστήνουν μακριά ρούχα, εντομοαπωθητικά εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και έλεγχο του σώματος μετά από κάθε δραστηριότητα στη φύση.

Αν και σε κάποιες περιπτώσεις η αλλεργία εξασθενεί με τον χρόνο, η πλήρης ίαση δεν είναι δεδομένη. Η αποφυγή νέων τσιμπημάτων παραμένει ο καλύτερος τρόπος προστασίας.

