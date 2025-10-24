ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε για άλλη μια φορά τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης που εξετάστηκαν στο ισραηλινό κοινοβούλιο, δηλώνοντας με σιγουριά ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με τη Δυτική Όχθη».

Η Κνέσετ ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατελήφθη από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

«Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Όχθη», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στη Δυτική Όχθη», διαβεβαίωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στο περιοδικό Time, όπου μεταξύ άλλων προειδοποίησε το Ισραήλ: «Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα, το Ισραήλ θα έχανε κάθε στήριξη των ΗΠΑ εάν γινόταν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

