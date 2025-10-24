Φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, η οποία σήμερα επικεντρώνεται στην ανατολή και αύριο μπορεί να βρίσκεται στο νότο.».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συζήτηση για το σχέδιο «Ετοιμότητα 2030» θετική και παρουσίασε τα τέσσερα εμβληματικά αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

το τείχος κατά των drones,

την παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας,

τη Διαστημική Άμυνα, και

την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας.

«Θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί»

Στο θέμα της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση από την ΕΕ της 19ης δέσμης κυρώσεων, που –όπως είπε– «χτυπά την καρδιά της ρωσικής πολεμικής οικονομίας».

Χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ ευπρόσδεκτη κίνηση» την ανακοίνωση των ΗΠΑ για κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα και τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο χρειαστεί και θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί».

Το Δάνειο Αποζημιώσεων για την Ουκρανία

Αναφερόμενη στο Δάνειο Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, που θα κινητοποιηθεί μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε να εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνιση και πρόσθεσε πως η Επιτροπή θα επανέλθει με νέες προτάσεις.

Υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του, δεσμεύεται να απαντήσει στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισήμανε ότι κανένα κράτος-μέλος δεν άσκησε βέτο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα ληφθεί μια «σημαντική πολιτική απόφαση».

«Μια λύση είναι εφικτή», δήλωσε, εκτιμώντας ότι τον Δεκέμβριο θα υπάρξει τελική συμφωνία.

Ο Κόστα ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον Πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, οι οποίοι θεωρούν ότι η πρόταση της Επιτροπής σέβεται το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ανταγωνιστικότητα και κλιματικοί στόχοι

Αναφερόμενος στην ανταγωνιστικότητα και την κλιματική πολιτική, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη Συμφωνία του Παρισιού, επισημαίνοντας πως η ΕΕ πρέπει να είναι ρεαλιστική και ευέλικτη στη στρατηγική της.

«Οι κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας πρέπει να συμβαδίζουν», υπογράμμισε.

Η στεγαστική κρίση στο ευρωπαϊκό τραπέζι

Τέλος, για το θέμα της στέγασης, ο Κόστα τόνισε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να δώσουν έμφαση και στις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών:

«Η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα της στέγασης είναι από τα πιο πιεστικά και συγκεκριμένα ζητήματα για εκατομμύρια Ευρωπαίους».

Υπενθύμισε ότι οι αρμοδιότητες στον τομέα αυτό παραμένουν κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ωστόσο σημείωσε ότι η σημερινή συζήτηση προετοίμασε το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται το επόμενο διάστημα.