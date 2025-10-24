Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις των ΗΠΑ, αλλά παραδέχτηκε ότι οι νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο οικονομικό πλήγμα, καθώς αναφέρθηκε ότι η Κίνα και η Ινδία μειώνουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αφού η Ουάσινγκτον στόχευσε τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς της Μόσχας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, καθώς και σε δεκάδες θυγατρικές τους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε την πίεση στο Κρεμλίνο για να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου της κατά της Ουκρανίας. Η ΕΕ συμφώνησε ξεχωριστά σε μια σταδιακή απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πρόσθεσε δύο κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου στον κατάλογο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Τα μέτρα κατά της Rosneft και της Lukoil -οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν λίγο λιγότερο από το ήμισυ των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας και δέχθηκαν τις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα- ήταν τα πρώτα που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και στοχεύουν στο στραγγαλισμό των ζωτικών εσόδων από το πετρέλαιο που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι οι κυρώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση 5% στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, θα πιέσουν τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πλήττοντας τις οικονομικές ζωτικές γραμμές της Ρωσίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025. AP

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε την Πέμπτη τις κυρώσεις των ΗΠΑ ως μια «μη φιλική πράξη που δεν κάνει τίποτα για την ενίσχυση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων» και «μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία», κάτι που, όπως είπε, ήταν μάταιο. «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», πρόσθεσε ο Πούτιν σε σχόλια προς Ρώσους δημοσιογράφους.

Ενώ είπε ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη Ρωσία, αναγνώρισε ότι «αναμένονται κάποιες απώλειες». Πρότεινε επίσης ότι ο Τραμπ θα πρέπει «να σκεφτεί για ποιον πραγματικά εργάζεται η κυβέρνησή του» όταν οι σύμβουλοί του τον παροτρύνουν να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και προειδοποίησε ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Προειδοποίησε επίσης τον Τραμπ για μια «πολύ ισχυρή, αν όχι συντριπτική» απάντηση σε περίπτωση που η Ρωσία δεχθεί επίθεση με τους αμερικανικούς πυραύλους κρουζ Tomahawk, τους οποίους η Ουκρανία επιδιώκει ανεπιτυχώς από την Ουάσινγκτον.

Οι τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ απαγορεύουν σε ξένες χώρες και εταιρείες να συναλλάσσονται με τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και τους αποκόπτουν από μεγάλο μέρος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Υπήρξαν πρώιμα σημάδια την Πέμπτη ότι οι δύο μεγαλύτεροι πελάτες ενέργειας της Ρωσίας ανέστειλαν τις εισαγωγές ενέργειας σε απάντηση στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, η ιδιωτική Reliance Industries, άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται να μειώσει ή ακόμα και να σταματήσει προσωρινά τις αγορές. «Η επαναβαθμονόμηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και η Reliance θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις οδηγίες [της κυβέρνησης της Ινδίας]», δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters.

Αρκετές πηγές δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας έχουν αναστείλει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εν μέσω ανησυχιών για την παραβίαση των νέων κυρώσεων.

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της Ρωσίας και μια ξαφνική πτώση της ζήτησης από τους δύο κύριους αγοραστές της Ρωσίας θα αποτελούσε καταστροφικό πλήγμα για τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο, ενώ παράλληλα θα ωθούσε υψηλότερα τις παγκόσμιες τιμές.

Η Κίνα, ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας, και η Ινδία, η οποία έχει επιδιώξει να παραμείνει ουδέτερη στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν μέχρι τώρα απορρίψει τις δυτικές πιέσεις για περιορισμό των αγορών ρωσικής ενέργειας ως κενές απειλές. Η συμμόρφωση με τις κυρώσεις θα σήμαινε την παραίτηση από την πρόσβαση στο μειωμένο ρωσικό αργό πετρέλαιο που έχει βοηθήσει στην προστασία των οικονομιών τους από την αύξηση του παγκόσμιου ενεργειακού κόστους.

Την Πέμπτη, η ΕΕ πρόσθεσε δύο κινεζικά διυλιστήρια - την Liaoyang Petrochemical και την Shandong Yulong Petrochemical - στον κατάλογο των ρωσικών κυρώσεων. Οι δύο εταιρείες είναι οι πιο οικονομικά σημαντικές κινεζικές καταχωρίσεις από την ΕΕ μέχρι σήμερα.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Κίνα είχε υποβάλει διαμαρτυρίες στην ΕΕ. «Η Κίνα αποδοκιμάζει έντονα και απορρίπτει σθεναρά τις επανειλημμένες παράνομες μονομερείς κυρώσεις της ΕΕ κατά κινεζικών εταιρειών για ζητήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Guo Jiakun σε τακτική συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η Κίνα δεν δημιούργησε την κρίση στην Ουκρανία, ούτε η Κίνα είναι μέρος αυτής».

Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία κορυφώθηκε με την αιφνίδια απόφασή του να ακυρώσει μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη. Ερωτηθείς για τη σύνοδο κορυφής, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση «πιθανότατα θα αναβληθεί», προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος να πραγματοποιηθεί χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με τον Τραμπ, λέγοντας ότι «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο». Αλλά άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι υιοθέτησαν πολύ πιο έντονο τόνο. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας γνωστός για την ολοένα και πιο επιθετική ρητορική του, χαρακτήρισε τα μέτρα ως «πράξη πολέμου». «Οι ΗΠΑ είναι εχθρός μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο φλύαρος «ειρηνοποιός» τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως μια πορεία πολέμου εναντίον της Ρωσίας».

Ορισμένοι ειδικοί που συνδέονται με το Κρεμλίνο αναγνώρισαν επίσης ότι τα μέτρα των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βλάψουν τη ρωσική οικονομία. Ο Ιγκόρ Γιούσκοφ, ειδικός ενέργειας στο Χρηματοοικονομικό Πανεπιστήμιο της ρωσικής κυβέρνησης, δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα Kommersant ότι οι κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil θα κάνουν τους Ασιάτες πελάτες απρόθυμους να αγοράσουν πετρέλαιο απευθείας, αναγκάζοντας τις εταιρείες να βασίζονται σε μεγαλύτερες αλυσίδες μεσαζόντων για να ναυλώσουν δεξαμενόπλοια και να πουλήσουν το αργό τους πετρέλαιο - μια μετατόπιση που θα αύξανε το κόστος.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αυστηρά θα εφαρμοστούν - ιδίως από το αν η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις σε χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει ένα μήνα για να προετοιμαστεί πριν οι περιορισμοί τεθούν σε πλήρη ισχύ και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση.

