Κολοράντο: Ένοχη για εκλογική νοθεία - Ψήφισε τον μακαρίτη σύζυγό της και τον γιο της

Ένοχη για εκλογική απάτη κρίθηκε μία γυναίκα από το Κολοράντο, η οποία ψήφισε υπέρ του εκλιπόντος πρώην συζύγου και του γιου της.

Η Ελίζαμπεθ Αν Ντέιβις, 61 ετών, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες πλαστογραφίας και μία κατηγορία πλαστοπροσωπίας εκλογέα για την υποβολή επιστολικών ψηφοδελτίων για λογαριασμό τους στις γενικές εκλογές του 2022.

Η νοθεία στις εκλογές είναι σπάνια και ανιχνεύσιμη, εξαιτίας των δικλείδων ασφαλείας γύρω από την εκλογική διαδικασία.

Οι ψηφοφόροι υποχρεούνται να βάλουν την υπογραφή τους στα ψηφοδέλτια πριν τα επιστρέψουν.

Η Ντέιβις, Ρεπουμπλικανή, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για πλαστογραφία και άλλα αδικήματα στη Φλόριντα και το Κολοράντο, σύμφωνα με δελτίο τύπου από το γραφείο του εισαγγελέα Τζορτζ Μπράουτσλερ.

Η Ντέιβις θα καταδικαστεί στις 9 Ιανουαρίου. Θα μπορούσε να τεθεί σε αναστολή ή να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.