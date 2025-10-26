O «Μικρός Ηρακλής»: Πώς είναι 25 χρόνια μετά το πιο δυνατό αγόρι του κόσμου

Κάποτε τον φώναζαν «το πιο δυνατό παιδί του κόσμου» και λογικά είχαν τους λόγους τους για να τον αποκαλούν έτσι: Είχε κοιλιακούς-φέτες στα 8 του, έκανε πάγκο με 95 κιλά, 300 καθίσματα, 600 κάμψεις και κοιλιακούς καθημερινά. Σήμερα, ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Σάντρακ ζει μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή που διαγραφόταν μπροστά του στην παιδική του ηλικία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας