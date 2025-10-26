ΗΠΑ: Περιοδεία σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ποζάρει για φωτογραφία με πεζοναύτες, κατά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ στο στρατόπεδο Πέντλτον στην Καλιφόρνια, στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει περιοδεία την επόμενη εβδομάδα σε πολλές χώρες του Ινδο-Ειρηνικού, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, το οποίο θεωρεί αυτή τη ζώνη ως «πρώτης προτεραιότητας».

Με την ευκαιρία αυτή ο Πιτ Χέγκσεθ θα επισκεφθεί τη Χαβάη, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τη Νότια Κορέα. Στόχος του είναι να πιέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους «απέναντι στις εντεινόμενες περιφερειακές απειλές».

Αυτή θα είναι η δεύτερη περιοδεία του Χέγκσεθ στην περιοχή. Τον Μάρτιο είχε επισκεφθεί το Γκουάμ, τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμπέσει με την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία, ο οποίος την Πέμπτη θα συναντηθεί στη Νότια Κορέα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Στο ταξίδι του στη Σιγκαπούρη, τον Μάιο, όπου συμμετείχε στον Διάλογο Σάνγκρι-Λα, το μεγαλύτερο φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα της Ασίας, ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «αναπροσαρμόζουν (τη στρατηγική τους) με στόχο να αποτρέψουν κάθε επίθεση από την κομμουνιστική Κίνα».

«Η απειλή που αποτελεί η Κίνα είναι πραγματική και μπορεί να επίκειται», διαβεβαίωσε, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις του Πεκίνου.

