Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας: Κλειστό ξανά το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους απόψε, αφού εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, πιθανότατα μπαλόνια φουσκωμένα με ήλιο, εντός του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα. Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 23χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
22:11 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1.000.000 ευρώ
08:57 ∙ WHAT THE FACT