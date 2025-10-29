Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

Ιστορική και δύσκολη ημέρα έζησε η πρωτεύουσα της Ισλανδίας την Τρίτη (28/10). Ενώ πολλές περιοχές της Ελλάδας απολάμβαναν «ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες, η πόλη του Ρέικιαβικ έσπαγε το ιστορικό ρεκόρ χιονόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο, ξεπερνώντας αυτό του τέθηκε περισσότερα από 100 χρόνια πριν, το 1921, καθώς 27 εκατοστά χιονιού καταγράφηκαν να πέφτουν στην περιοχή.

Οι προγνώσεις είχαν ανακοινώσει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, αλλά η χιονοθύελλα αποδείχθηκε πιο έντονη και γρήγορη από το αναμενόμενο, εκπλήσσοντας τους οδηγούς. Πολλά οχήματα έμειναν μπλοκαρισμένα ή εγκαταλελειμμένα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι εργασίες απομάκρυνσης του χιονιού ξεκίνησαν ήδη στις 4 το πρωί, με έμφαση στις κύριες αρτηρίες και τους πεζόδρομους. Οι εργασίες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι βροχοπτώσεις συνέχιζαν να είναι έντονες.

Δείτε βίντεο:

Νωρίς το απόγευμα, η αστυνομία της πρωτεύουσας και η Πολιτική Προστασία κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι τις 15:00 και να αποφύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας είχε εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές χιονοπτώσεις και μειωμένη ορατότητα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, οι οποίες στη συνέχεια υποβαθμίστηκαν σε κίτρινες κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι την Τετάρτη το πρωί, με συστάσεις για προσοχή και συνεχή ενημέρωση των προγνώσεων.

Ακυρώσεις πτήσεων

Παρά το χάος στους δρόμους, το Ρέικιαβικ διατήρησε σε λειτουργία πολλές βασικές υπηρεσίες, αναστέλλοντας όμως τις μη επείγουσες δραστηριότητες, σύμφωνα με το meteoweb.eu.

Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, η Icelandair ακύρωσε την Τρίτη όλες τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά το μεσημέρι, ενώ οι πτήσεις των ξένων αεροπορικών εταιρειών από και προς το αεροδρόμιο του Κεφλαβίκ λειτουργούσαν σε μεγάλο βαθμό, αν και με κάποιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Óli Þór Árnason, το χειρότερο φαίνεται να έχει περάσει: τα φαινόμενα εξασθένησαν σημαντικά από αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ενώ η χώρα ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της μια από τις πιο χιονισμένες και ταραχώδεις ημέρες του ισλανδικού φθινοπώρου.

