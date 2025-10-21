Ισλανδία: Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα

Κουνούπια εντοπίστηκαν στην Ισλανδία για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα μοναδικά μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Αλλά η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο από τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών διαδίδονται σε νέες περιοχές ανά τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) βρέθηκαν φέτος, ενώ το ασιατικό κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus) έχει ανακαλυφθεί στο Κεντ. Πρόκειται για είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, τον ιό chikungunya και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, τα οποία του έστειλε ένας πολίτης επιστήμονας, σύμφωνα με τον Guardian.

Είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αποσκοπεί στην προσέλκυση νυχτοπεταλούδων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Björn Hjaltason βρήκε τα κουνούπια και δημοσίευσε την ανακάλυψή του στην ομάδα Insects in Iceland στο Facebook. «Στο σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα ένα παράξενο έντομο σε μια κόκκινη ταινία», είπε ο Björn, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και γρήγορα συνέλεξα το έντομο. Ήταν θηλυκό».

Έπιασε άλλα δύο και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο, όπου ταυτοποιήθηκαν.

*Με πληροφορίες από Guardian

