Ο Tραμπ απέκτησε χρυσό...στέμμα - Η Νότια Κορέα του απένειμε την ύψιστη τιμή της χώρας

Η Νότια Κορέα υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα αντίγραφο χρυσού στέμματος και τον παρασημοφόρησε με το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», το υψηλότερο παράσημο της χώρας, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο. Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Νότια Κορέα στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας του στην Ασία, η οποία περιελάμβανε επίσης στάσεις στη Μαλαισία και την Ιαπωνία, ενώ αναμένονται εμπορικές συνομιλίες υψηλού προφίλ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας συνόδευσαν το Air Force One, ενώ στον αεροδιάδρομο μια νοτιοκορεατική στρατιωτική μπάντα υποδέχτηκε τον Τραμπ με μια ερμηνεία του «YMCA», ενώ πυροβόλα όπλα απηύθυναν χαιρετισμό.

Ο Λι ελπίζει να κερδίσει παραχωρήσεις από τον Τραμπ στις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη μείωση των δασμών των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, ενώ έχει κερδίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ επαινώντας την προσέγγισή του στη Βόρεια Κορέα. Το γραφείο του δήλωσε ότι σε αναγνώριση του ρόλου του Τραμπ ως «ειρηνοποιού» στην κορεατική χερσόνησο, θα του απονεμηθεί το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», το οποίο πήρε το όνομά του από το εθνικό λουλούδι της Νότιας Κορέας, έναν ροζ ιβίσκο, γνωστό και ως Ρόδο του Σαρόν στα αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ πραγματοποίησε μια σειρά από Συνόδους Κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, καθώς η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε στην ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων και των βαλλιστικών πυραύλων της. Ο Τραμπ επανέλαβε την πρόσκλησή του να συναντήσει ξανά τον Κιμ, αλλά μέχρι στιγμής η Βόρεια Κορέα δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες του προτάσεις.

Ο Λι και ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθούν ένα μουσείο στην πόλη Γκιόνγκτζου, μια ήσυχη τουριστική πόλη γεμάτη με ιστορικούς τάφους και παλάτια από την εποχή που ήταν πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου Σίλα, το οποίο κυβέρνησε περίπου το ένα τρίτο της κορεατικής χερσονήσου μέχρι τον 9ο αιώνα.

Ο Τραμπ έλαβε επίσης ως δώρο ένα αντίγραφο του χρυσού στέμματος Τσονματσόνγκ. Το πρωτότυπο, το οποίο βρέθηκε σε έναν τάφο στο Γκιόνγκτζου, διαθέτει πανύψηλα χρυσά δόντια και κρεμαστά σχήματα φύλλων. «Αυτό συμβολίζει την ιστορία της Σίλα, η οποία διατήρησε μια μακροπρόθεσμη εποχή ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο και μια νέα εποχή ειρηνικής συνύπαρξης και κοινής ανάπτυξης στην Κορεατική Χερσόνησο, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα θα συνεργαστούν».

Στη συνέχεια, οι ηγέτες θα έχουν γεύμα εργασίας που θα περιλαμβάνει ντρέσιγνκ σαλάτας Thousand Island, το οποίο σύμφωνα με το γραφείο του Λι αποτελεί φόρο τιμής στην «ιστορία επιτυχίας» του Τραμπ στην πατρίδα του, τη Νέα Υόρκη. Επίσης, στο μενού υπάρχουν απροσδιόριστες τοπικές σπεσιαλιτέ «σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Προέδρου Τραμπ».

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με δείπνο με τους ηγέτες του Βιετνάμ, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι από αυτούς τους ηγέτες άλλαξαν τα προγράμματά τους για να εξυπηρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος έφτασε και θα αναχωρήσει πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την Παρασκευή και το Σάββατο.





