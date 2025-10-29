Αυστραλία: Στοχοποιούν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου και να εξωθούν σε βία για... πλάκα

Σε μια νέα και εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη, η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εγκληματικά δίκτυα που στοχοποιούν ανήλικα κορίτσια στο διαδίκτυο, εξαναγκάζοντάς τα σε πράξεις βίας εναντίον του εαυτού τους, των αδελφών τους ή των ζώων συντροφιάς τους.

Όπως προειδοποίησε η Επίτροπος της AFP, Krissy Barrett, σε ομιλία της την Τετάρτη, πρόκειται για ένα «διαστρεβλωμένο είδος παιχνιδοποίησης» (gamification) της βίας, το οποίο ανοίγει ένα «νέο και επικίνδυνο μέτωπο στην έμφυλη βία». Ήδη, έχει συσταθεί νέα ειδική ομάδα κρούσης για να βοηθήσει στην παγκόσμια αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις στην Αυστραλία και εννέα ακόμη σε άλλες χώρες.

Οι δράστες, τους οποίους η Krissy Barrett αποκαλεί «εγκληματο-influencers» (crimefluencers), είναι κυρίως νεαροί άνδρες (ηλικίας μέχρι 20 ετών), οι οποίοι φέρονται να έχουν αρρωστημένες αντιλήψεις ακραίας βίας και επιδιώκουν να προκαλέσουν πόνο «για πλάκα».

Η στρατολόγηση των θυμάτων, που είναι κορίτσια στην προεφηβεία ή την εφηβεία με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχικές διαταραχές, γίνεται μέσω πλατφορμών παιχνιδιών όπως το Roblox ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Discord και το Telegram.

«Αυτές οι ομάδες έχουν παρόμοια κουλτούρα με αυτή των διαδικτυακών παιχνιδιών πολλαπλών παικτών και κυνηγούν, παρακολουθούν και παρασύρουν τα θύματα», σημείωσε η Επίτροπος, διευκρινίζοντας ότι το κίνητρο των ατόμων μέσα σε αυτά τα δίκτυα «δεν είναι οικονομικό ούτε σχετίζεται με σεξουαλική ικανοποίηση – είναι αποκλειστικά για τη διασκέδασή τους, για πλάκα ή για να είναι δημοφιλείς online».

Οι δράστες ασπάζονται ένα μίγμα ακραίων ιδεολογιών, μεταξύ των οποίων μηδενισμός, σαδισμός, ναζισμός και σατανισμός. Η AFP έχει ήδη εντοπίσει σχεδόν 60 υπόπτους μόνο στην Αυστραλία και συνεργάζεται στενά με τις χώρες των «Five Eyes» (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Καναδάς).

Στο πλαίσιο των ερευνών, εταιρείες τεχνολογίας συνδράμουν την αστυνομία στην ανάπτυξη ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης (AI), το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει κωδικοποιημένη γλώσσα και emojis που χρησιμοποιούνται για συζητήσεις σχετικά με σαδιστική εκμετάλλευση σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.

Η ομιλία της κ. Barrett έρχεται σε μία περίοδο που η Αυστραλία ετοιμάζεται να θεσπίσει την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, αν και οι πλατφόρμες παιχνιδιών και μηνυμάτων εξαιρούνται από τον νέο νόμο που τίθεται σε ισχύ τον Δεκέμβριο.

*Με πληροφορίες από BBC

