Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, οι κάτοικοι είναι ακόμη οργισμένοι

Συγγενείς των θυμάτων κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την επέτειο ενός έτους από τις πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, στη Βαλένθια της Ισπανίας, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Η επιμνημόσυνη τελετή για τους περισσότερους από 230 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους πριν από έναν χρόνο στις πλημμύρες στην Ισπανία, ξεκίνησε με ύβρεις προς τον πρόεδρο της περιφέρειες της Βαλένθια Κάρλος Μαθόν, ένα πρόσωπο που οι οικογένειες των θυμάτων δεν ήθελαν να δουν και του οποίου ζητούν την παραίτηση.

Αυτές οι εκδηλώσεις, που άρχισαν στις 18.00 τοπική ώρα στη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, θα διεξάγονταν σε χαμηλούς τόνους, ωστόσο η οργή πολλών κατοίκων μοιάζει να μην έχει εξασθενίσει έναν χρόνο μετά.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν για την καταστροφική διαχείριση της τραγωδίας από τη δεξιά κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλένθια και κυρίως από τον πρόεδρό της Κάρλος Μαθόν, του οποίου οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών ζητούν μάταια την παραίτηση.

Παρά τις εκκλήσεις που απηύθυναν οι οικογένειες των θυμάτων προκειμένου να μην παραστεί, ο Μαθόν επέμεινε να εμφανιστεί στην τελετή μνήμης, όμως δεν χαιρέτησε συγγενείς, αντίθετα κάθισε με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Παλιάνθρωπε, τι δειλός που είσαι, ένας βρώμικος δειλός, δολοφόνος, μας κοροϊδεύεις ερχόμενος εδώ», φώναξε μια γυναίκα, ενώ μια άλλη συμπλήρωσε «δεν σε θέλουμε εδώ», λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης μνήμης.

? TV en DIRECTO | Los asistentes al homenaje vuelven a proferir gritos e insultos contra Mazón al terminar el acto: "Mazón, responsable. No pararemos. Te queremos ver en prisión" https://t.co/e5qGPCSSOC pic.twitter.com/GR3HYUz5TM — EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2025

? TV en DIRECTO | Numerosos familiares han empezado a preferir gritos de “asesino” y de “fuera” cuando ha entrado Carlos Mazón en la sala donde se celebra el funeral de Estado

https://t.co/JI77KExI4z pic.twitter.com/O7ko8IyFuc — EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2025

Σε σύντομες συνομιλίες που είχε με εκπροσώπους θυμάτων, ο βασιλιάς σημείωσε: «Είναι μια ημέρα μνήμης, όμως για εσάς, θυμάστε κάθε μέρα αυτού του χρόνου».

Οι δήμαρχοι 78 κοινοτήτων της νότιας περιφέρειας της Βαλένθια, που κατακλύστηκαν εκείνη την ημέρα από χειμάρρους λάσπης, όπως και 800 συγγενείς των 237 θυμάτων έδωσαν επίσης το «παρών».

Κατά την είσοδό του στη μεγάλη αίθουσα όπου πραγματοποιείτο η τελετή, ο βασιλιάς, με το χέρι στην καρδιά, χειροκροτήθηκε από το πλήθος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τις ύβρεις σε βάρος του προέδρου της περιφέρειας.

Los Reyes han transmitido su cariño y apoyo a los familiares y seres queridos de las víctimas de la DANA en el homenaje celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia).



➡️https://t.co/2I37AgYECt pic.twitter.com/zjEeQjkp5U — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 29, 2025

Ο Κάρλος Μαθόν εξέφρασε σήμερα το πρωί αόριστα τη λύπη του, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί κάποιο σφάλμα.

«Προσπαθήσαμε να πράξουμε τα μέγιστα σε μια απίστευτη κατάσταση, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν επαρκές και σήμερα, πρέπει εκ νέου να το παραδεχθούμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας «την απελπισία» των κατοίκων την 29η Οκτωβρίου του 2024.

? TV en DIRECTO | "Rata cobarde", gritan los asistentes a Mazón, ya sentado en la sala antes del funeral. "Ríete de nosotros, sinvergüenza". Síguelo en directo https://t.co/e5qGPCSSOC pic.twitter.com/GTSTHTAR1r — EL PAÍS (@el_pais) October 29, 2025

«Μια πολύ δύσκολη ημέρα»

Στην Παϊπόρτα, τη μαρτυρική πόλη των 27.000 κατοίκων όπου 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μια αγρυπνία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τηρηθεί τριών λεπτών σιγή, έχει προγραμματιστεί για απόψε.

Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μία φαρμακοποιός τοποθέτησε στο έδαφος μπροστά από το κατάστημά της μια σειρά από κόκκινα και λευκά κεριά για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.

«Δεν πιστεύω πως η πληγή θα κλείσει κάποια ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), με δάκρυα στα μάτια, η 61χρονη φαρμακοποιός Κάρμεν Ραουσέλ.

Η θλίψη επικρατεί σε κάθε γωνιά της πόλης. «Σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για ολόκληρο τον κόσμο, διότι είναι πολύ σκληρό να ζεις ξανά ό,τι συνέβη», είπε η Μάρθα Φερνάντεθ, μια συνταξιούχος 68 ετών.

Κανείς σε αυτές τις περιοχές δεν ξεχνά αυτές τις εικόνες τρόμου, εκείνες με τους χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, εγκλώβισαν κατοίκους στα αυτοκίνητά τους, σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης ή τους αιφνιδίασαν στα σπίτια τους, που δεν άντεξαν στην ορμή του νερού.

Περισσότερα από 130.000 οχήματα παρασύρθηκαν από τα λασπόνερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να καταλήγουν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε τεράστιους σωρούς. Χιλιάδες κατοικίες καταστράφηκαν.

Αυτό το τσουνάμι νερού και λάσπης σάρωσε τα πάντα, προκαλώντας ένα σύνολο 800.000 τόνων απορριμμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, η σορός ενός άνδρα βρέθηκε σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την περιοχή απ’ όπου είχε χαθεί. Δύο άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

