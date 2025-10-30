Ολλανδία: Ήττα για τον Χερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές – Επικράτησαν οι κεντρώοι

Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται να απέρριψαν τον Χερτ Βίλντερς υπέρ ενός κεντρώου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα και δόθηκαν απόψε στη δημοσιότητα, μετά τις πρόωρες εκλογές τις οποίες παρακολουθεί στενά όλη την Ευρώπη.

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται να προηγείται του Χέερτ Βίλντερς και του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει 25, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

Στην Ολλανδία, οι δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα αντανακλούν γενικά αρκετά καλά τη σύνθεση του κοινοβουλίου, ωστόσο η κατανομή των εδρών θα μπορούσε να αλλάξει κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα VVD αναμένεται να κερδίσει 23 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών αναμένεται να αποσπάσει 20 έδρες.

Εάν το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιωθεί, θα δώσει τη δυνατότητα στον επικεφαλής του κόμματος D66 και φιλοευρωπαίο 38χρονο Ρομπ Γέτεν, να γίνει πρωθυπουργός.

Οι υποστηρικτές του D66 εκδήλωσαν τη χαρά τους αυτή την εκλογική τους βραδιά στο Λέιντεν, κοντά στη Χάγη, υψώνοντας ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

«Τα καταφέραμε!», δήλωσε ο Γέτεν σε ομιλία του.

Οι εκλογές στην Ολλανδία παρακολουθούνται στενά στην Ευρώπη, καθώς αναμενόταν ότι θα αποτιμούσαν το μέγεθος της ανόδου της ακροδεξιάς παντού σε όλη την ήπειρο, κυρίως στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Εάν τα αποτελέσματα των exit poll είναι ακριβή, το PVV χάνει 12 έδρες σε σχέση με την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη το 2023.

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει επί του παρόντος κάθε νέα συνεργασία μαζί του, θεωρώντας τον αναξιόπιστο ή τις απόψεις του απαράδεκτες.

Ο ίδιος ο Βίλντερς προκάλεσε τις πρόωρες εκλογές τορπιλίζοντας την απερχόμενη κυβέρνηση έπειτα από μια διαμάχη για τη μετανάστευση, αποσύροντας το PVV από έναν εύθραυστο τετρακομματικό συνασπισμό.

Μόλις γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα, θα αρχίσει η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων για να καθοριστεί ποιος θέλει να συνεργαστεί με ποιον, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Στην Ολλανδία, το πολιτικό σύστημα είναι τόσο κατακερματισμένο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει τις 76 έδρες που απαιτούνται για να κυβερνήσει μόνο του. Επομένως, η συναίνεση και οι συνασπισμοί είναι απαραίτητοι.