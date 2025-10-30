Συντριβή ελικοπτέρου στη Βρετανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ στη Βρετανία.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ κλήθηκε να επέμβει έπειτα από αναφορές για το συμβάν στο Ings Lane, στο Μπέντλεϊ.

Ο 70χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο πιλότος, ένας 41χρονος άνδρας, και δύο επιβάτες, μια 58χρονη γυναίκα και ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει κοινή έρευνα, με το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) και την τοπική αστυνομία να συνεργάζονται για τις συνθήκες του συμβάντος. Ο επιθεωρητής Gary Magnay εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 70χρονου και τόνισε πως οι αστυνομικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του ατυχήματος.

Ζήτησε επίσης από όποιον έχει πληροφορίες ή βίντεο από το ελικόπτερο πριν τη συντριβή να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε ιδιωτική πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Gamston κοντά στο Retford λίγο πριν το δυστύχημα.

