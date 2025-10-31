Ιαπωνία: Εισβολή μαύρης αρκούδας σε εταιρεία - Πέντε υπάλληλοι το έβαλαν στα πόδια για να σωθούν

Τον τρόμο σκόρπισε μία μαύρη αρκούδα, η οποία εισέβαλε το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε μία αποθήκη ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας στην πόλη Agano, στην επαρχία Niigata της Ιαπωνίας.

Ένα από τους υπαλλήλους πρόλαβε να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι η μαύρη αρκούδα κρυβόταν στην αποθήκη της εταιρείας.

Οι πέντε υπάλληλοι που βρισόταν στον χώρο πρόλαβαν να φύγουν χωρίς να σημειωθούν τρραυματισμοί.

Όπως μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης η αρκούδα παραμένει στην αποθήκη με την αστυνομία να έχει αναπτυχθεί περιμετρικά ώστε να αποτρέψει τη διαφυγή της και τον κίνδυνο για τον πληθυσμό.

Η κυβέρνηση της πόλης Agano και ο τοπικός κυνηγετικός σύλλογος έχουν επίσης συστήσει μια ομάδα αντιμετώπισης και συζητούν μέτρα ασφαλείας είτε για την απομάκρυνση είτε για τη σύλληψη της αρκούδας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων από αρκούδες σε ανθρώπους στην Ιαπωνία, που μόνο φέτος καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, με πολλές να είναι θανατηφόρες.