Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο - «Είναι ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, γνωστός από ταινίες όπως το «Now You See Me» και το «The Social Network», προχωρά σε μια σπάνια και ανιδιοτελή πράξη: να δωρίσει ένα από τα νεφρά του σε έναν άγνωστο.

Ο 42χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ζωντανά στην εκπομπή «TODAY» ότι η διαδικασία έχει ήδη προγραμματιστεί. «Στην πραγματικότητα δωρίζω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες», δήλωσε ο Άιζενμπεργκ. «Πραγματικά το κάνω».

Όταν ρωτήθηκε τι τον ώθησε σε αυτή την απόφαση, ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί. Με τσίμπησε το μικρόβιο της αιμοδοσίας. Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα το κάνω».

https://www.instagram.com/reel/DQcCUnBDLIY/

Μια αλτρουιστική δωρεά –όπως εξηγεί το αμερικανικό δίκτυο υγείας «RWJ Barnabas Health» - είναι όταν ένα άτομο προσφέρει ένα νεφρό σε κάποιον που πάσχει από προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια χωρίς να τον γνωρίζει προσωπικά. Οι δότες αυτοί χαρακτηρίζονται ως μη κατευθυνόμενοι δότες νεφρού, καθώς δεν πρόκειται για συγγενή ή φίλο του λήπτη, αλλά για έναν άγνωστο που βρίσκεται σε λίστα αναμονής.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο TODAY.com, ο Άιζενμπεργκ τόνισε τη σημασία της πράξης αυτής, θέλοντας να ενθαρρύνει και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

«Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο», δήλωσε. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι κάτι αυτονόητο, αν έχουν τον χρόνο και τη διάθεση». Ο Άιζενμπεργκ εξήγησε επίσης πώς λειτουργεί η διαδικασία της αλτρουιστικής δωρεάς, μέσω ενός «αλυσίδας» δότη–παραλήπτη: «Ας υποθέσουμε ότι το άτομο Χ χρειάζεται ένα νεφρό στο Κάνσας Σίτι, και το παιδί του ή όποιος επρόκειτο να του το δωρίσει, για κάποιους λόγους, δεν είναι κατάλληλος, αλλά εγώ είμαι», είπε. «Αυτό το άτομο μπορεί ακόμα να πάρει το νεφρό μου και ελπίζω ότι το παιδί αυτού του ατόμου θα δωρίσει το δικό του νεφρό σε κάποιον άλλον. Ουσιαστικά δημιουργείται μια “αλυσίδα” μεταμοσχεύσεων που ξεκινά μόνο αν υπάρχει ένας αλτρουιστής δότης».

