Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί

Newsbomb

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται δικαστική πηγή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του.

Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επισήμως.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης που τον έστειλε στη φυλακή, που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν το ένταλμα αυτό επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Για τον Σαρκοζί, το κίνητρο πίσω από αυτό ήταν «το μίσος».

Αυτό το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που είναι πιθανό να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της αποφυλάκισης του Σαρκοζί.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι πλέον δυνατή μόνο αν είναι το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών, την αποτροπή φυγής ή υποτροπής ή την προστασία του.

Διαφορετικά, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ' οίκον περιορισμού και φορώντας "βραχιολάκι".

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνια

22:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

22:34TRAVEL

Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παπαθανάσης: Ψεύτικο προφίλ με το όνομα του στο Facebook ζητάει λεφτά από πολίτες - «Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δυο νεκροί από φωτιά σε σπίτι - Πήδηξε από το μπαλκόνι να σωθεί ο γιος της οικογένειας

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλοι με τη διαιτησία οι «πράσινοι»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

20:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστός ξανά ο ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο - Για 3η νύχτα στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Η κλήρωση του σπουδαίου τουρνουά της Αθήνας

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό έξω από το Τμήμα Λαγκαδά - Συνελήφθη ζευγάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

20:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δυο νεκροί από φωτιά σε σπίτι - Πήδηξε από το μπαλκόνι να σωθεί ο γιος της οικογένειας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ