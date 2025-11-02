Ουκρανία: Άλογα, γαϊδούρια, αλλά και... καμήλες στον πόλεμο - Βίντεο

Τις τελευταίες ημέρες, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια βακτριανή καμήλα, ένα είδος που προέρχεται από τη Μογγολία, δεμένη σε ένα λευκό φορτηγό γεμάτο χαμογελαστούς Ουκρανούς στρατιώτες, να βαδίζει μαζί του κατά μήκος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου.

Ο Ουκρανός στρατιώτης που φέρεται να βιντεοσκόπησε το βίντεο, μαζί με την ομάδα του, επισκεύαζε ένα κατεστραμμένο θωρακισμένο όχημα. Κατέγραψε την άφιξη του ζώου μήκους δύο μέτρων, ενώ προηγούνταν ένα λευκό αυτοκίνητο.

Ενώ δεν έχει επαληθευτεί η αυθεντικότητα του βίντεο, η Telegraph ανέφερε την τοποθεσία του βίντεο και την ταυτοποιημένη μαρτυρία, αναφέροντας ότι το ζώο με τη διπλή καμπούρα «συνελήφθη» από ουκρανικά στρατεύματα μετά την εισβολή τους σε ρωσική θέση κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Η μογγολική καμήλα, η οποία περιπλανιόταν, φέρεται να διασώθηκε από μια μονάδα των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, φέρεται να την μετέφεραν στο Οικολογικό Πάρκο Feldman, που βρίσκεται έξω από την πόλη. Όταν επικοινώνησε μαζί τους η Telegraph, το πάρκο, το οποίο διαθέτει κέντρο αποκατάστασης ζώων, δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Γαϊδούρια, άλογα και καμήλες;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί ζώα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για βαριά φορτία, όπως άλογα και γαϊδούρια, εδώ και αρκετούς μήνες.

Άλλες εικόνες αυτών των ζώων κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκαλώντας γέλιο σε ορισμένους χρήστες.

Δημοσιεύτηκε μάλιστα μια εικόνα μιας καμήλας στην οποία καβαλάει ένας στρατιώτης οπλισμένος με Καλάσνικοφ και πλαισιώνεται από δύο πεζούς, αλλά η αυθεντικότητά της δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί.

Ο πρώην στρατηγός Βίκτορ Σομπολέφ, μέλος του κοινοβουλίου και της Επιτροπής Άμυνας της Ρωσικής Δούμας, υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή εκείνη την εποχή, αναγνωρίζοντας «μεγάλες δυσκολίες στον εφοδιασμό μονάδων και μεραρχιών με πυρομαχικά, στρατιωτικό εξοπλισμό και τρόφιμα». Όπως ανέφερε τον περασμένο χειμώνα η ρωσική εφημερίδα Gazeta: «Εάν μέσα όπως γαϊδούρια, άλογα κ.λπ. χρησιμοποιούνται για την παράδοση πυρομαχικών και άλλων προμηθειών στην πρώτη γραμμή, αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι καλύτερο να σκοτωθεί ένα γαϊδούρι παρά δύο άτομα που μεταφέρουν εξοπλισμό σε ένα όχημα».

Επιπλέον, η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα των καμηλών σε ακραίες συνθήκες, καθώς μπορούν να επιβιώσουν χωρίς νερό για ένα μήνα και να μεταφέρουν βαριά φορτία σε μεγάλες αποστάσεις, μαζί με το ένστικτό τους που μοιάζει με του αλόγου, εκτιμώνται ιδιαίτερα από τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο διοικητής της μονάδας «Καταιγίδα» της 9ης Ταξιαρχίας του 51ου Στρατού της Ρωσίας, που επιχειρεί στην περιοχή του Ντόνετσκ, ανέφερε ότι άρχισε να εκπαιδεύει ομάδες εφόδου με άλογα. Εικόνες αυτών των ομάδων είχαν κοινοποιηθεί ακόμη και στο Telegram.

Σε μερικά από αυτά, μπορείτε να δείτε ζευγάρια ιππέων να καλπάζουν σε ένα χωράφι. Ο ένας εστιάζει στο άλογο και ο άλλος στην επίθεση. Συνοδεύονται από τηλεχειριζόμενα drones που πετούν δίπλα τους σε όλο το έδαφος.

After losing too many armored vehicles to Ukrainian drone strikes, Russia is now in the process of replacing them with horses



??? pic.twitter.com/FXmltjEsMA — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2025

«Τα άλογα βλέπουν καλά τη νύχτα, δεν χρειάζονται δρόμους για να επιταχύνουν στην τελική προσέγγιση και το ένστικτό τους μπορεί προφανώς να τα βοηθήσει να αποφύγουν τις νάρκες», σχολίασε ο blogger WarGonzo, ο οποίος κοινοποίησε το βίντεο στο Telegram. «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες της ιστορικής επιστροφής του ρωσικού ιππικού στις τάξεις».

