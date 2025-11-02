Ουκρανία: Άλογα, γαϊδούρια, αλλά και... καμήλες στον πόλεμο - Βίντεο

Ένα βίντεο με μια βακτριανή καμήλα, ένα είδος που ενδημεί στη Μογγολία, δεμένη σε ένα φορτηγό του ουκρανικού στρατού έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Newsbomb

Ουκρανία: Άλογα, γαϊδούρια, αλλά και... καμήλες στον πόλεμο - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις τελευταίες ημέρες, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια βακτριανή καμήλα, ένα είδος που προέρχεται από τη Μογγολία, δεμένη σε ένα λευκό φορτηγό γεμάτο χαμογελαστούς Ουκρανούς στρατιώτες, να βαδίζει μαζί του κατά μήκος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου.

Ο Ουκρανός στρατιώτης που φέρεται να βιντεοσκόπησε το βίντεο, μαζί με την ομάδα του, επισκεύαζε ένα κατεστραμμένο θωρακισμένο όχημα. Κατέγραψε την άφιξη του ζώου μήκους δύο μέτρων, ενώ προηγούνταν ένα λευκό αυτοκίνητο.

Ενώ δεν έχει επαληθευτεί η αυθεντικότητα του βίντεο, η Telegraph ανέφερε την τοποθεσία του βίντεο και την ταυτοποιημένη μαρτυρία, αναφέροντας ότι το ζώο με τη διπλή καμπούρα «συνελήφθη» από ουκρανικά στρατεύματα μετά την εισβολή τους σε ρωσική θέση κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Η μογγολική καμήλα, η οποία περιπλανιόταν, φέρεται να διασώθηκε από μια μονάδα των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, φέρεται να την μετέφεραν στο Οικολογικό Πάρκο Feldman, που βρίσκεται έξω από την πόλη. Όταν επικοινώνησε μαζί τους η Telegraph, το πάρκο, το οποίο διαθέτει κέντρο αποκατάστασης ζώων, δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Γαϊδούρια, άλογα και καμήλες;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί ζώα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για βαριά φορτία, όπως άλογα και γαϊδούρια, εδώ και αρκετούς μήνες.

Άλλες εικόνες αυτών των ζώων κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκαλώντας γέλιο σε ορισμένους χρήστες.

Δημοσιεύτηκε μάλιστα μια εικόνα μιας καμήλας στην οποία καβαλάει ένας στρατιώτης οπλισμένος με Καλάσνικοφ και πλαισιώνεται από δύο πεζούς, αλλά η αυθεντικότητά της δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί.

Ο πρώην στρατηγός Βίκτορ Σομπολέφ, μέλος του κοινοβουλίου και της Επιτροπής Άμυνας της Ρωσικής Δούμας, υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή εκείνη την εποχή, αναγνωρίζοντας «μεγάλες δυσκολίες στον εφοδιασμό μονάδων και μεραρχιών με πυρομαχικά, στρατιωτικό εξοπλισμό και τρόφιμα». Όπως ανέφερε τον περασμένο χειμώνα η ρωσική εφημερίδα Gazeta: «Εάν μέσα όπως γαϊδούρια, άλογα κ.λπ. χρησιμοποιούνται για την παράδοση πυρομαχικών και άλλων προμηθειών στην πρώτη γραμμή, αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι καλύτερο να σκοτωθεί ένα γαϊδούρι παρά δύο άτομα που μεταφέρουν εξοπλισμό σε ένα όχημα».

Επιπλέον, η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα των καμηλών σε ακραίες συνθήκες, καθώς μπορούν να επιβιώσουν χωρίς νερό για ένα μήνα και να μεταφέρουν βαριά φορτία σε μεγάλες αποστάσεις, μαζί με το ένστικτό τους που μοιάζει με του αλόγου, εκτιμώνται ιδιαίτερα από τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο διοικητής της μονάδας «Καταιγίδα» της 9ης Ταξιαρχίας του 51ου Στρατού της Ρωσίας, που επιχειρεί στην περιοχή του Ντόνετσκ, ανέφερε ότι άρχισε να εκπαιδεύει ομάδες εφόδου με άλογα. Εικόνες αυτών των ομάδων είχαν κοινοποιηθεί ακόμη και στο Telegram.

Σε μερικά από αυτά, μπορείτε να δείτε ζευγάρια ιππέων να καλπάζουν σε ένα χωράφι. Ο ένας εστιάζει στο άλογο και ο άλλος στην επίθεση. Συνοδεύονται από τηλεχειριζόμενα drones που πετούν δίπλα τους σε όλο το έδαφος.

«Τα άλογα βλέπουν καλά τη νύχτα, δεν χρειάζονται δρόμους για να επιταχύνουν στην τελική προσέγγιση και το ένστικτό τους μπορεί προφανώς να τα βοηθήσει να αποφύγουν τις νάρκες», σχολίασε ο blogger WarGonzo, ο οποίος κοινοποίησε το βίντεο στο Telegram. «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες της ιστορικής επιστροφής του ρωσικού ιππικού στις τάξεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρό Αύριο: Άστατο το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια

20:56ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές από 3 έως 7 Νοεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς

20:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη Super League

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερευνάται για συμμετοχή και σε απόπειρα δολοφονίας ο διαιτητής Νίκολιτς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται από το ΝATO

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία εργάζεται πάνω σε έναν νέο τύπο αεροσκάφους – μεγαλύτερο από ποτέ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Βασικός ο Ζοάο Μάριο, στον πάγκο ο Γιόβιτς | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:04TRAVEL

Η άλλη όψη της Ίου: Διεθνής προβολή ως «προορισμός των αντιθέσεων»

20:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Σακελλαρίδης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα - «Έχασε» πάνω από 800 ζώα

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Λατρεία για τον Στέλιο Μανωλά στην «OPAP Arena»

19:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2: Έχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο η ομάδα της Βοιωτίας

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Άλογα, γαϊδούρια, αλλά και... καμήλες στον πόλεμο - Βίντεο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Το αιώνιο μυστήριο του Φθινοπώρου - Γιατί τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα

19:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Ηλία Παπαθεοδώρου: «Παίζεται κουκλοθέατρο στο ελληνικό μπάσκετ»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο ΠΑΓΝΗ - «Φανούρη μου, σε αγαπάω!», φώναζε η σύζυγος του 39χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερευνάται για συμμετοχή και σε απόπειρα δολοφονίας ο διαιτητής Νίκολιτς

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο ΠΑΓΝΗ - «Φανούρη μου, σε αγαπάω!», φώναζε η σύζυγος του 39χρονου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη - Πέθανε η μητέρα της

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αράχωβα: Βρέθηκαν τα όπλα της εκτέλεσης του Γιάννη Λάλα μέσα στο καμένο Ι.Χ.

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ