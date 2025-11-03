Τέλος το μαζούτ: Ναυπηγείται το μεγαλύτερο ιστιοφόρο με χωρητικότητα 5.300 τόνων

Πάνω από δύο αιώνες μετά την επικράτηση του ατμού, ένας Γάλλος ναυπηγός φέρνει δυναμικά πίσω το ιστίο και τη σκούνα (γολέτα) για να απανθρακοποιήσει τις θαλάσσιες μεταφορές μικρού έως μεσαίου όγκου. Ενώ ιστορικοί αναρωτιούνται για την προθυμία των εμπόρων να αντικαταστήσουν τις φρεγάτες με ατμόπλοια, σήμερα, νέες προτεραιότητες ωθούν τις εταιρείες να αντιστρέψουν αυτή τη μετάβαση.

Το πλοίο «Neoliner Origin», μήκους 450 ποδιών (περίπου 137 μέτρα), βαπτίστηκε στις 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας το παρθενικό του ταξίδι από τη Νάντη της προς τη Βαλτιμόρη. Το φορτίο, που περιλάμβανε είδη πολυτελείας και αυτοκίνητα Renault, μετέφερε 80% λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία.

Τεχνολογία και επιδόσεις

Το «Neoliner Origin» πέτυχε ταχύτητα αιχμής 11 κόμβων αξιοποιώντας τη διαχρονική τεχνολογία του ιστίου, αλλά με μια σύγχρονη αναβάθμιση: Διέθετε ανασυρόμενους ιστούς από ανθρακονήματα που υψώνονται στα 213 πόδια (περίπου 65 μέτρα).

Με χωρητικότητα φορτίου 5.300 τόνων, θεωρείται πλέον το μεγαλύτερο ιστιοφόρο φορτηγό πλοίο στον κόσμο. Η ομάδα της Γαλλικής Εμπορικής Ναυτιλίας που τόλμησε να επιστρέψει στην ιστιοπλοϊκή δύναμη έχει λάβει στήριξη από "κολοσσούς" όπως ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH και το γαλλικό brand αλκοολούχων ποτών Cointreau, που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών τους στο μηδέν.

«Μέχρι τώρα, τα ιστιοφόρα πλοία μπορούσαν να μεταφέρουν μόνο μέτριους όγκους. Η Neoline αλλάζει τα δεδομένα: πλέον, ολόκληρα κοντέινερ μπορούν να μεταφερθούν με ιστίο, προσφέροντας μια συγκεκριμένη και επεκτάσιμη εναλλακτική στα φορτηγά πλοία που κινούνται με βαρύ μαζούτ», δήλωσε ο Jean Zanuttini, πρόεδρος της εταιρείας.

Αυτονομία και παγκόσμια εμβέλεια

Ο Zanuttini τόνισε ότι η αξιοποίηση των ανέμων προσφέρει ένα ευχάριστο επίπεδο αυτονομίας, καθώς οι πλοίαρχοι δεν χρειάζεται να εξαρτώνται από τις λιμενικές υποδομές για ανεφοδιασμό. Την ίδια ώρα, άλλες μέθοδοι χαμηλών εκπομπών άνθρακα εξαρτώνται από συγκεκριμένα χημικά μείγματα καυσίμων που δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα λιμάνια. Το Neoliner όχι μόνο εξαλείφει περισσότερες εκπομπές CO₂ αλλά το κάνει χωρίς να χρειάζεται αυτές τις χημικές καινοτομίες. Αυτό καθιστά το μοντέλο ιδανικό για μεταφορές προς και από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Παρόλο που το Origin υπέστη ζημιά στο πρυμναίο ιστίο κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι του με ένα μόνο ιστίο και έναν εφεδρικό κινητήρα. Αυτό είναι γνωστό στον κλάδο ως «υβριδική ιστιοπλοΐα», μια λύση που προτείνεται ως ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της ναυτιλίας, η οποία ευθύνεται για περίπου το 2% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

