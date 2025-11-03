Ινδία: Πατέρας χάνει τις 3 κόρες του σε τροχαίο - Λεωφορείο θάφτηκε κάτω από τόνους χαλικιών

Τρεις αδερφές ήταν μεταξύ των 19 θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος όταν λεωφορείο συνετρίβη μετά από σύγκρουση σε δρόμο στην Ινδία

Η πόλη Ταντούρ θρηνεί τα περισσότερα θύματα, ενώ συγκλονίζει η ιστορία τρων τριών κοριτσιών και του πατέρας τους, που δούλευε οδηγός για να μπορέσουν να σπουδάσουν

Ο Yellaiah Goud, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση των παιδιών του. Έχει τέσσερις κόρες — μία από τις οποίες είναι παντρεμένη — ενώ οι άλλες τρεις έχασαν τη ζωή τους στην τραγική σύγκρουση, αφήνοντας την οικογένεια συντετριμμένη.

Οι τρεις νεαρές γυναίκες, όλες φοιτήτριες στο Χιντεραμπάντ, είχαν επιστρέψει στο σπίτι το Σαββατοκύριακο για έναν οικογενειακό γάμο.

«Ήταν γεμάτες γέλιο όταν έφυγαν εκείνο το πρωί», θυμάται συγγενής τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Indian Express, η οικογένεια ήταν σε πολύ καλή διάθεση πριν από την τραγωδία.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 33χρονη Saliha Begum και ο τριών μηνών γιος της, που πήγαιναν επίσκεψη στους παππούδες της. «Η μητέρα κρατούσε ακόμα το παιδί όταν απομακρύνθηκε το χαλίκι», είπε ένας από τους διασώστες.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα φορτηγό που μετέφερε χαλίκι με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε λεωφορείο. Το μπροστινό μισό του λεωφορείου συνθλίφθηκε και τόνοι χαλικιού χύθηκαν στο εσωτερικό του, θάβοντας ζωντανούς τους επιβάτες.

At least 19 people were killed after a gravel-laden tipper collided with an RTC bus near Mirzaguda in Ranga Reddy district, Telangana. Most victims were travelling from Tandur to Hyderabad. Minister Ponnam Prabhakar announced ₹7 lakh relief for each family. #Telangana… pic.twitter.com/x85jQUsdDm — Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) November 3, 2025

Ένας επιζών είπε ότι νυστάζοντας ξύπνησε από τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης. «Ήμουν μισοθαμμένος στο χαλίκι. Έσπασα ένα παράθυρο και δραπέτευσα μαζί με έξι άλλους», είπε. «Όσοι κάθονταν πίσω από τον οδηγό δεν κατάφεραν να βγουν».

Η αστυνομία ανέφερε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 72 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος πέθανε επί τόπου. Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν εκσκαφείς για να απομακρύνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη λύπη του και ανακοίνωσε αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων και τους επιζώντες της σύγκρουσης.