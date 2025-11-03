Καλιφόρνια: Περιπέτεια για πεζοπόρο που χάθηκε παραμονή του Halloween - Η συγκλονιστική διάσωση

Ένας άνδρας που αγνοούνταν ενώ έκανε πεζοπορία σε ύψος 2.500 ποδών στο Όρος Tamalpais στην Καλιφόρνια, την παραμονή του Halloween, εντοπίστηκε σώος λίγες ώρες αργότερα.

Ο άνδρας είχε ξεκινήσει την πεζοπορία του γύρω στις 2:30 μ.μ. και επικοινώνησε με τη γυναίκα του μέσω μηνύματος στις 5:30 μ.μ., ενημερώνοντάς την ότι είχε κάνει λάθος στροφή αλλά ήξερε πού βρισκόταν. Εκτίμησε ότι θα χρειαστεί περίπου 90 λεπτά για να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του, όμως η μπαταρία του κινητού του εξαντλήθηκε λίγο αργότερα. Όταν δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία, η γυναίκα του ειδοποίησε τις αρχές.

Οι αρχές και η ομάδα διάσωσης αναζήτησαν τον άνδρα σε όλο το δίκτυο μονοπατιών του όρους, χρησιμοποιώντας e-bikes, UTVs και drone. Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν 35 διασώστες από πολλές υπηρεσίες. Λίγο μετά τις 2 π.μ. της επόμενης ημέρας, ο πεζοπόρος βρέθηκε σε “καλή κατάσταση” πάνω από το Kent Trail, κοντά στον Van Wick Creek.

Ο άνδρας είχε μείνει εκτός μονοπατιού καθώς το σκοτάδι έπεφτε και το κινητό του είχε σβήσει.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ήταν αφυδατωμένος, αλλά ευγνώμων που τον εντόπισαν και τον απεγκλώβισαν, περπατώντας με τη βοήθεια της ομάδας διάσωσης πίσω στο σημείο εκκίνησης του μονοπατιού, απ’ όπου μεταφέρθηκε στο όχημά του.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής προετοιμασίας κατά την πεζοπορία, ειδικά όταν εξερευνά κανείς μονοπάτια σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

