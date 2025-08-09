ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

Τον Σεπτέμβριο του 1997, ο David White επρόκειτο να πάει για ψάρεμα με φίλους στη λίμνη Fish, στη Γιούτα , στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά, έφυγε μόνος του, χωρίς να επιστρέψει ποτέ.

Μια παράξενη εξαφάνιση, ειδικά επειδή το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Ωστόσο, 28 χρόνια αργότερα, στις 16 Μαΐου, ένας περιπατητής και ο σκύλος του βρήκαν τα υπολείμματα ενός ανθρώπινου ποδιού μέσα σε μια μπότα πεζοπορίας στις όχθες της λίμνης.

Μετά από αρκετές εβδομάδες ανάλυσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παπούτσι ανήκε πράγματι στον David White, αναφέρει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ABC News.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Sevier, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατασκευάστηκε το 1996 και θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα χρόνο. Αυτό επέτρεψε στις αρχές να συνδέσουν αυτά τα ευρήματα με την εξαφάνιση του David White, η οποία συνέβη περίπου εκείνη την εποχή.

Λίγο μετά την τραγωδία, βρέθηκαν η βάρκα, ένα παπούτσι και ένα καπέλο, αλλά δεν ήταν σαφές τι είχε συμβεί.

Μετά από πέντε ημέρες έρευνας, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας είχε πέσει στο νερό, αλλά χωρίς μάρτυρες, η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει. «Όλα παρέμειναν μυστήριο μέχρι τώρα» , έγραψε στο Facebook το γραφείο του σερίφη της κομητείας Sevier.

Αφού συγκρίθηκε το DNA από το πόδι που βρέθηκε στο παπούτσι με αυτό της κόρης του Ντέιβιντ Γουάιτ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε γονική ταύτιση σε ποσοστό 99,9994%.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στο άτομο και στον σκύλο του που βρήκαν το παπούτσι. Χωρίς αυτούς, δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε σήμερα», δήλωσε η Στέφανι Μπένετ, κόρη του Ντέιβιντ Γουάιτ, σε ανακοίνωσή της.