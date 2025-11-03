Λάος: Ασιατικές σφήκες σκοτώνουν πατέρα και γιο σε οικογενειακές διακοπές - Πάνω από 100 τσιμπήματα

Επίθεση από ένα σμήνος άγριων ασιατικών σφηκών δέχθηκαν ένας 47χρονος πατέρας και ο 15χρονος γιος του, ενώ έκαναν ziplining, στη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στο Λάος.

Ο Ντάνιελ Όουεν και ο γιος του Κούπερ πέθαναν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν σφήκες όρμησαν πάνω τους, καθώς κατέβαιναν από ένα δέντρο.

Μεταφέρθηκαν σε κλινική και πιστεύεται ότι εξακολουθούσαν να ζουν όταν έφτασαν, ενώ κανείς από τους δύο δεν εμφάνισε συμπτώματα αναφυλακτικού σοκ.

Γιατρός της κλινικής, όπου μεταφέρθηκαν περιέγραψε την εικόνα λέγοντας πως ολόκληρα τα σώματά τους ήταν καλυμμένα με κόκκινες κηλίδες.

Ο Ντάνιελ και ο Κούπερ μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τους Times.

Ο 47χρονος πατέρας ήταν διευθυντής σε ένα παράρτημα του Quality Schools International. Μετά την είδηση ​​του θανάτου του, το QSI δημοσίευσε μια δήλωση στο διαδίκτυο που ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον ξαφνικό θάνατο του Dan Owen, Διευθυντή του QSI International School of Haiphong, και του γιου του Cooper, λόγω ενός τραγικού ατυχήματος. Ο Νταν αφιέρωσε 18 χρόνια στο QSI, υπηρετώντας σε πέντε διαφορετικά σχολεία και αγγίζοντας αμέτρητες ζωές με τη ζεστασιά, την ηγεσία και την ακλόνητη δέσμευσή του στην εκπαίδευση.»

Οι ασιατικές σφήκες έχουν μήκος περίπου 2 εκατοστά και είναι ως επί το πλείστον μαύρες και καφέ - αν και έχουν πορτοκαλί κεφάλι και ουρά με κίτρινα πόδια. Τρέφονται με άλλα είδη, όπως μέλισσες, αγριομέλισσες και πεταλούδες.