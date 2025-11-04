Αποκάλυψη: Η Γερμανία προσφέρει χιλιάδες ευρώ σε μετανάστες για να παραιτηθούν από αιτήσεις ασύλου

Η παλιά πόλη της Δρέσδης δίπλα στον ποταμό Έλβα, Γερμανία, την Τρίτη 13 Μαΐου 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας προτείνει σε Αφγανούς που διαθέτουν ήδη έγκριση για μετεγκατάσταση στη χώρα, χρηματικά ποσά, εφόσον αποσυρθούν οικειοθελώς από το πρόγραμμα υποδοχής. Το αποκαλύπτει ηλεκτρονικό μήνυμα της ειδικής ομάδας AFG-PAK Taskforce της Γερμανικής Εταιρείας Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ), το οποίο περιήλθε σε γνώση του γερμανικού δημοσιογραφικού δικτύου RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) και αφορά εκατοντάδες άτομα, κυρίως οικογένειες που παραμένουν στο Πακιστάν περιμένοντας να αναχωρήσουν.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 17 Νοεμβρίου να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν την προσφορά. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει τα προγράμματα εθελοντικής υποδοχής για Αφγανούς που βρίσκονται σε κίνδυνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της GIZ, το οποίο σημειώνει ότι «τα εν εξελίξει προγράμματα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025».

Η πρόταση περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση ύψους έως και δεκάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς και υλικές παροχές, όπως στήριξη για την επιστροφή από το Πακιστάν και προσωρινή βοήθεια στη στέγαση, τη σίτιση και την ιατροψυχολογική φροντίδα για διάστημα τριών μηνών μετά την άφιξη στο Αφγανιστάν.

Ωστόσο, όσοι αποδεχθούν τη συμφωνία παραιτούνται οριστικά από το δικαίωμα εγκατάστασης στη Γερμανία, καθώς, όπως αναφέρεται, «δεν προβλέπεται εκ νέου ένταξη στο πρόγραμμα».

«Ηθικά απαράδεκτο» χαρακτηρίζουν το μέτρο

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο δικηγόρος Farhad Bahlol από τη Βρέμη, που εκπροσωπεί περίπου 20 Αφγανούς έκανε λόγο για «ηθικά απαράδεκτη» πρωτοβουλία. «Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την απόγνωση αυτών των ανθρώπων. Θα συμβούλευα όλους να μην αποδεχθούν αυτή την πρόταση», δήλωσε στο RND.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι το μέτρο αφορά περίπου 165 υποθέσεις, ήτοι περίπου 660 άτομα μαζί με τις οικογένειές τους. Μία Αφγανή που περιμένει στο Πακιστάν είπε πως το ποσό που της προσφέρθηκε «μόλις καλύπτει τα έξοδα για διαβατήρια και βίζες», προσθέτοντας:

«Αφήσαμε τα πάντα πίσω μας με την ελπίδα να ζήσουμε με ασφάλεια. Έφυγα από την Καμπούλ γιατί κινδύνευα. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω».

Δριμεία κριτική άσκησε και η οργάνωση Medico International. Ο διευθυντής της, Tsafrir Cohen, κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι «αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν εμπορεύματα».

«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται με κυνισμό την απελπιστική ανθρωπιστική και οικονομική κατάσταση των αιτούντων άσυλο», υπογράμμισε.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη Γερμανία, καθώς φέρνει στο φως τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής απέναντι στους Αφγανούς που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Διαβάστε επίσης