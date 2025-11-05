Γαλλία: 10 τραυματίες από την επίθεση ισλαμιστή με αυτοκίνητο - Οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Ανάμεσα στα θύματα και στέλεχος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν - Ο δράστης θεωρείται ότι ήθελε να προκαλέσει έκρηξη μετά το χτύπημα

Γαλλία: 10 τραυματίες από την επίθεση ισλαμιστή με αυτοκίνητο - Οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Ερευνητές επιθεωρούν το καμένο αυτοκίνητο μετά από την εσκεμμένη επίθεση ενός οδηγού εναντίον πεζών και ποδηλατών σε δύο γειτονικές πόλεις στο Ile d'Oleron, στα ανοικτά της ακτής του Ατλαντικού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων, πριν συλληφθεί από τους χωροφύλακες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

Ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα πλήθος στο νησί Ιλ ντ'Ολερόν της Γαλλίας σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον δέκα άτομα που βρίσκονταν στο νησί, που στη Γαλλία - θεωρείται ως ένα δημοφιλές θέρετρο διακοπών καθώς βρίσκεται στα ανοικτά της ακτής του Ατλαντικού – τραυματίστηκαν, ενώ τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, έναν 35χρονο άνδρα με μακρύ ιστορικό εγκλημάτων. Κατά την έρευνα του οχήματός του βρέθηκαν μερικές φιάλες αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ήθελε με κάποιο τρόπο να προκαλέσει και έκρηξη.

Μεταξύ των τραυματιών είναι η 22χρονη Emma Vallain, κοινοβουλευτική βοηθός του Pascal Markowsky, βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης της Marine Le Pen. Ανερχόμενο αστέρι του κόμματος, συμμετείχε το Σαββατοκύριακο σε τηλεοπτική συζήτηση για το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία.

Ο Jordan Bardella, πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όλους τους τραυματίες, και ειδικά στην νεαρή Έμμα, αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κίνητρο του υπόπτου.

202511050rvkleki.jpg

Ο Eric Zemmour, ηγέτης του κόμματος Reconquest, επίσης αντέδρασε στο περιστατικό μέσω των κοινωνικών μέσων. Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του σε όσους βρίσκονται στο νοσοκομείο, ο Zemmour πρόσθεσε: «Μόλις πριν από λίγα χρόνια, μέρη όπως το Ile d'Oléron ήταν καταφύγια για όσους ήθελαν ακόμα να ζήσουν σε μια παρθένα Γαλλία. Σήμερα, η κατάσταση είναι τέτοια που βλέπουμε τζιχαντιστές να εμφανίζονται σε όλη τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Ας ελπίσουμε ότι όλοι θα τα καταφέρουν».

202511050rwkleki.jpg

Το προφίλ του οδηγού και η εισαγγελία

Ο ύποπτος είναι ένας 35χρονος άνδρας. Διαμένει στο νησί Ολερόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ, είναι γνωστός στην αστυνομία για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα για ασταθή συμπεριφορά και για κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Σε επικοινωνία με την εφημερίδα Le Figaro, ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ τόνισε ότι οι πράξεις του 35χρονου ήταν «σκόπιμες». «Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», συνέχισε ο δικαστικός, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι τραυματίες είναι 10.

Πριν συλληφθεί, ο ύποπτος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το άτομο έχει συλληφθεί για απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών του Πουατιέ και στην Ερευνητική Ταξιαρχία Ροσφόρ, σε συνεργασία με την ταξιαρχία της Λα Ροσέλ, πρόσθεσε.

Ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, αλλά διευκρινίζεται ότι η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο». Πάντως, στο σημείο βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε στο X ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος «κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού». Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

«Αυτό το πρωί, ένας οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε στο δρομολόγιό του αρκετούς πεζούς και ποδηλάτες στη Σαιν Πιέρ ντ’Ολερόν και στη Ντολύ ντ’Ολερόν. Δύο θύματα βρίσκονται σε απόλυτη ανάγκη επείγουσας περίθαλψης και 3 άλλα άτομα τραυματίστηκαν. Ο υπαίτιος συνελήφθη από τους χωροφύλακες. Άνοιξε έρευνα. Κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, μεταβαίνω επιτόπου».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ταξιδεύει στη Βραζιλία, μίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών. «Από το αεροσκάφος του με προορισμό τη Βραζιλία, ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί την κατάσταση στο νησί Ολερόν» αναφέρει το περιβάλλον του προέδρου της Δημοκρατίας

«Είδα μια γυναίκα ξαπλωμένη μπρούμυτα, ακίνητη και σε μια αφύσικη στάση. Υπέθεσα ότι ήταν νεκρή» δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV αυτόπτης μάρτυρας για ένα από τα θύματα.

«Πήρε πολλή ώρα (για να έρθουν οι τραυματιοφορείς). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν πολύ αργά επειδή υπήρχαν ήδη δύο άλλα περιστατικά σε εξέλιξη για το ίδιο περιστατικό». Τελικά, με τη βοήθεια ενός άλλου γείτονα, οι δύο μάρτυρες είδαν το θύμα να κινείται. «Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό το άτομο ήταν ζωντανό», είπε.

Χρειάστηκαν 35 λεπτά για να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άλλα δέκα πριν ένα ελικόπτερο μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο.

