Βέλγιο: Η εισβολή drones σε αεροδρόμια προκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Πινακίδα απαγόρευσης πτήσεων με drones ακριβώς έξω από την περίμετρο του Διεθνούς Αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Zaventem του Βελγίου, μετά από αναφορές για δραστηριότητα drones κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από το αεροδρόμιο, Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025

Ντόμινο ακυρώσεων και καθυστερήσεων πτήσεων προκάλεσαν τα drones που εμφανίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, πάνω από το κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου, θέτοντας σε συναγερμό την κυβέρνηση, η οποία συγκάλεσε για το πρωί της Πέμπτης, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το αεροδρόμιο Brussels-Zaventem έκλεισε τον εναέριο χώρο μετά τον εντοπισμό τριών drones κοντά στον τερματικό σταθμό λίγο πριν τις 8 (τοπική ώρα) χθες βράδυ. Το αεροδρόμιο της Λιέγης, ανατολικά της πρωτεύουσας, ανέστειλε επίσης τη λειτουργία του για τον ίδιο λόγο.

Είναι η πρώτη φορά που το αεροδρόμιο των Βρυξελλών κλείνει λόγω drones, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

Το κλείσιμο οδήγησε στην ακύρωση 41 πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη έως Τετάρτη, 22 αναχωρήσεων και 19 αφίξεων, ενώ 24 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Ορισμένα αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς τις Βρυξέλλες προσγειώθηκαν σε βελγικά αεροδρόμια όπως το Σαρλερουά και η Μπριζ ή σε εκτός, όπως το Παρίσι, το Μάαστριχτ, η Κολωνία και η Φρανκφούρτη.

Περίπου 500 με 1.000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο λόγω ακυρώσεων. Οι αρχές του αεροδρομίου έστησαν κρεβάτια και διένειμαν νερό και φαγητό στους ταλαιπωρημένους επιβάτες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερες καθυστερήσεις και ακυρώσεις και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες. «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας», ανέφερε σε δήλωση.

Εντολή κατάρριψης χωρίς παράπλευρες απώλειες

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ θα συναντηθεί εκτάκτως με τους υπουργούς Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών της χώρας. Επιπλέον, ο υπουργός Εσωτερικών Bernard Quintin ενεργοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων.

Τα περιστατικά της Τρίτης δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο, πτήσεις αγνώστων drones εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση Kleine-Brogel, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποθηκεύουν πυρηνικά όπλα.

Δραστηριότητα drone αναφέρθηκε επίσης κοντά στη στρατιωτική βάση Florennes, στα νότια της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας Theo Francken είπε ότι οι πτήσεις κοντά στη βάση Kleine-Brogel φαίνεται να είναι «μια επιχείρηση κατασκοπείας» με στόχο την «αποσταθεροποίηση».

Ενώ παραδέχτηκε ότι οι βελγικές αρχές δεν έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την προέλευση των drones, ο Francken ανέφερε την πιθανή ευθύνη της Ρωσίας σύμφωνα με άλλες εισβολές drones στον εναέριο χώρο των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι βελγικές αρχές καταρτίζουν σχέδιο ταχείας αντίδρασης σε αυτές τις εισβολές. Εν τω μεταξύ, ο Στρατός έχει δώσει εντολές να καταρριφθεί το αεροσκάφος εάν μπορεί να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν παράπλευρες ζημιές.

