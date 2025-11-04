Βέλγιο: Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης «παρέλυσαν» μετά τον εντοπισμό drones

Τα αεροδρόμια Ζάβεντεμ και Λιέγης έκλεισαν το βράδυ της Τρίτης μετά από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Plane carrying Japan's Prime Minister Shinzo Abe, left, arrives at London's Heathrow Airport at the start of two day visit to London, Tuesday Jan. 9, 2007. Abe will visit London, Berlin, Brussels and Paris on his first visit to Europe as Prime Minister. (AP Photo/ Alastair Grant)
Η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη το βράδυ της Τρίτης πάνω από το αεροδρόμιο Βρυξελλών-Ζαβεντέμ, το κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου, έπειτα από θεάση drone , δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

«Δεν υπάρχουν άλλες αναχωρήσεις ή αφίξεις πτήσεων λόγω ύποπτου περιστατικού με drone», δήλωσε η εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο Σαρλερουά, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι αφίξεις ανεστάλησαν επίσης προσωρινά ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με την εταιρεία εκμετάλλευσης. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια των διαταραχών.

«Αυτό είναι αποσταθεροποίηση»

Όπως αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους δύο μήνες, το Βέλγιο έχει βιώσει περιστατικά ύποπτων πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες και υποδομές. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η στρατιωτική βάση Κλάινε-Μπόργκελ (βορειοανατολικά), η οποία φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα, δέχτηκε τρεις υπερπτήσεις, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από τη βελγική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Τέο Φράνκεν αρνήθηκε να κατηγορήσει τη Ρωσία για τα περιστατικά, αλλά αναφέρθηκε σε μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από «επαγγελματίες» για να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.

«Προσπαθούν να σπείρουν πανικό στο Βέλγιο» , «αυτό είναι αποσταθεροποίηση», δήλωσε ο υπουργός στον γαλλόφωνο δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό RTBF.

Βέλγιο: Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης «παρέλυσαν» μετά τον εντοπισμό drones

