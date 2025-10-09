Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone κατά του πρωθυπουργού της χώρας

Ο πρόεδρος του κόμματος NVA (Νέα Φλαμανδική Συμμαχία), Bart De Wever, κάνει χειρονομίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Διεθνές Κέντρο Τύπου στις Βρυξέλλες,

Τρία άτομα, όλα νεαρής ηλικίας και συγκεκριμένα 18-24 ετών, συνελήφθησαν στο Βέλγιο ως μέλη τρομοκρατικού πυρήνα που σχεδίαζε επίθεση με drone, φορτωμένου με εκρηκτικά, εναντίον του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής γίνει γνωστά, οι αρχές εντόπισαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου ανακοίνωσε τη διάλυση ύποπτου τρομοκρατικού πυρήνα, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Η επιχείρηση των αρχών ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ύστερα από πολύμηνη έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια ερευνών στην περιοχή Ντεούρνε, προάστιο της Αμβέρσας, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν να τον προσαρμόσουν σε drone, με σκοπό να πραγματοποιήσουν στοχευμένη επίθεση.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Τρεις νεαροί άνδρες, γεννημένοι το 2001, το 2002 και το 2007, όλοι κάτοικοι Αμβέρσας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Οι αρχές τους ερευνούν για «απόπειρα δολοφονίας» και «συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής οργάνωσης». Η εισαγγελία δεν διευκρίνισε ποια οργάνωση εμπλέκεται στην υπόθεση, παρά το ότι ήδη αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «δείχνουν» ισλαμικούς πυρήνες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν επίσης ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του μηχανισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία υπογράμμισε ότι η υπόθεση «αποδεικνύει την ανάγκη οι αστυνομικές και οι μυστικές υπηρεσίες να παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση απέναντι στον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων». Ο φλαμανδός εθνικιστής Μπαρτ ντε Βέβερ ορκίστηκε πρωθυπουργός του Βελγίου τον Φεβρουάριο, έπειτα από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού που μετατόπισε τη χώρα προς τα δεξιά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός από τη φλαμανδική, ολλανδόφωνη περιοχή της χώρας που αναλαμβάνει την ηγεσία του Βελγίου.

