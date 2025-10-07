Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο και φαντασιώσεις βιασμού

Ο τρομοκράτης που επιτέθηκε στη συναγωγή του Μάντσετσερ, Τζιχάντ αλ Σαμί, προτού φτάσει στο σημείο να σκοτώσει εν ψυχρώ συνανθρώπους του, πέρασε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης μέσω βίντεο της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) που αναζητούσε στο διαδίκτυο, αποκάλυψε φίλος του.

Ο άνδρας, που ονομάζεται Κας, είπε ότι ο 35χρονος αλ Σαμί «άρχισε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Telegram και να αναζητά βίντεο του ISIS».

«Μια φορά, προσπάθησε να μου δείξει ένα τέτοιο βίντεο σε μπαρ με ναργιλέ. Του είπα να φύγει και τον ρώτησα πώς είχε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, και μου είπε ότι ήταν μέσω του Telegram. Μετά από αυτό, δεν τον είδα για πολύ καιρό, μέχρι που έμαθα τι είχε συμβεί», αποκάλυψε ο Κας.

Ο Τζιχάντ αλ-Σαμί κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ. X

Οικονομικά προβλήματα

Ένας άλλος φίλος, ο Ασίμ, είπε στο Sky News ότι γνώρισε τον αλ Σάμι μέσω του κοινού τους ενδιαφέροντος για τους υπολογιστές. Είπε ότι παρατήρησε μια διαφορά στον αλ Σαμί πριν από ένα χρόνο περίπου.

Ο Ασίμ είπε ότι ο αλ Σαμί «άλλαξε λίγο, ένιωσα ότι οι σκέψεις του ήταν λίγο υπερβολικά ακραίες για μένα. Ήταν καλός τύπος, πολύ ήσυχος και ήρεμος. Σοκαρίστηκα με αυτό που έκανε».

«Άρχισε να μου ζητάει χρήματα – όχι μικρά ποσά, αλλά χιλιάδες», πρόσθεσε ο Ασίμ.

«Όταν αρνήθηκα, έγινε έξω φρενών. Δεν είχα δει ποτέ αυτή την πλευρά του πριν», αποκάλυψε.

Νωρίτερα φέτος, ο αλ Σαμί εργαζόταν ως τηλεφωνητής για την οργάνωση αυτοκινήτων RAC.

Πολίτης και διασώστης βοηθούν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναγωγή του Heaton Park, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. PA/Peter Byrne μέσω AP

Προσλήφθηκε μέσω μιας εταιρείας ως προσωρινός υπάλληλος μερικής απασχόλησης από τον Δεκέμβριο έως τα τέλη Μαρτίου, όταν δεν τον χρειάζονταν πλέον.

Πέρυσι, ο αλ Σαμί είχε οικονομικά προβλήματα και υπόκειτο σε κυβερνητική εντολή ελάφρυνσης χρέους, που σήμαινε ότι τα χρέη του θα εξοφλούνταν σε ένα χρόνο αν συμφωνούσε με ορισμένους περιορισμούς.

Τα χρήματα φαινόταν να είναι ένα από τα πολλά προβλήματα.

Ένας πρώην φίλος του αλ Σαμί περιέγραψε πώς έγινε όλο και πιο κλειστός και «στον δικό του κόσμο» έπειτα από την εξάρτηση του 35χρονου από στεροειδή, κάτι που τον οδήγησε σε ακόμα πιο βαριά χρήση ναρκωτικών. Είπε ότι η συμπεριφορά του έγινε περίεργη και απρόβλεπτη.

«Εμμονή» με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

«Κάποτε παρατήρησα στο κινητό του ότι είχε αρκετές ειδοποιήσεις από εφαρμογές γνωριμιών, κάτι που με μπέρδεψε γιατί ήξερα ότι ήταν παντρεμένος», είπε ο φίλος.

«Μπορούσες να έχεις μια φυσιολογική συζήτηση μαζί του και ξαφνικά να αλλάζει διάθεση και να αρχίζει να φωνάζει. Τελικά τον μπλόκαρα».

Πιστεύεται ότι ο τρομοκράτης παντρεύτηκε πολλές γυναίκες σε ισλαμικές τελετές γάμου, μία από αυτές ακόμη και πριν χωρίσει από τη μητέρα του μικρού του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμμονή με μια ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών και έστελνε υβριστικά μηνύματα σε μια πρώην φίλη του, την χτυπούσε και της έλεγε να ντύνεται πιο συντηρητικά κατά τη διάρκεια της σύντομης, διακοπτόμενης σχέσης τους.

Η γυναίκα, που ήταν 18 ετών τότε, δήλωσε στην εφημερίδα Manchester Evening News: «Συνήθιζε να λέει "Θέλω να αφοσιωθείς στον αγώνα" και καθόταν εκεί και με ανάγκαζε να βλέπω βίντεο, όπως βίντεο ακραίου περιεχομένου, που δεν με ενδιέφεραν καθόλου.

Λουλούδια έξω από τη συναγωγή του Μάντσεστερ λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση, στις 6 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Hannah McKay

Είμαι μουσουλμάνα και φυσικά μου αρέσει να μαθαίνω περισσότερα, αλλά αυτά τα πράγματα ήταν εντελώς αντίθετα με την ανατροφή μου και διαφωνούσα με αυτά. Συνήθιζε να λέει ότι μου είχαν διδάξει λάθος πράγματα και ότι δεν είχα διδαχθεί σωστά. Βασικά προσπαθούσε να με μεταμορφώσει σε αυτό που ήθελε».

Είπε ότι έστελνε μηνύματα σε κορίτσια στην ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών Muzmatch - τώρα Muzz - χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα όπως Valentino και Ahmed.

«Συνεχώς τον απαγόρευαν λόγω των σχολίων του και των μηνυμάτων που έστελνε», είπε.

«Υπήρχαν φορές που μου έστελνε βίντεο με τον ίδιο και άλλες κοπέλες, οι οποίες ήταν αρκετά νεαρές».

«Φαντασιώσεις βιασμού»

Η γυναίκα είπε ότι ο αλ Σαμί της είχε πει ότι είχε «φαντασιώσεις βιασμού» και ότι «έλεγε περίεργα πράγματα, ήταν απλά τρελό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έμεινα τόσο καιρό».

Ο γάμος του κατέρρευσε αφού παντρεύτηκε κρυφά μια νοσοκόμα του NHS, χήρα, που είχε προσηλυτιστεί στο Ισλάμ.

Ένοπλος αστυνομικός στο σημείο της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. PA/Peter Byrne μέσω AP

«Όλο αυτό ήρθε από το πουθενά»

Ένας γείτονας, ο Τζεφ Χάλιγουελ, ο οποίος καθάριζε τα παράθυρα της οικογένειας για πολλά χρόνια στο σπίτι τους στο Prestwich, είπε στο Sky News ότι ο αλ Σαμί ζούσε εκεί με τη σύζυγό του και το μικρό τους παιδί, αλλά πίστευε ότι είχε φύγει έξι μήνες νωρίτερα.

Ο Χάλιγουελ δήλωσε: «Υπήρχε η μητέρα και τρία αγόρια, αλλά το ένα μετακόμισε. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο, είχε σύζυγο και παιδί, αλλά αυτή μετακόμισε πριν από κάποιο καιρό.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης, τίποτα τέτοιο. Ποτέ δεν μιλούσαμε για πολιτική. Απλά «καλημέρα, τι κάνεις; Ωραία μέρα, έτσι;».

Ήταν εντάξει, όλο αυτό ήρθε από το πουθενά. Ήταν ένας υπέροχος νεαρός για να μιλάς, όπως και οι άλλοι δύο νεαροί».

Ο Χάλιγουελ είπε ότι ο αλ Σαμί έφυγε από το σπίτι πριν από περίπου 10 χρόνια, αλλά μερικές φορές επισκεπτόταν.

Νόμιζε ότι είχε μετακομίσει στη Γαλλία επειδή μερικές φορές εμφανιζόταν με ένα αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες.

Καταδικάζει η οικογένεια

Ο Φαράτζ αλ Σαμί, χειρουργός τραυμάτων που έχει εργαστεί για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στην Αφρική και πατέρας του 35χρονου τρομοκράτη, καταδίκασε την επίθεση στη συναγωγή.

Ο Φαράτζ αλ Σαμί, πατέρας του 35χρονου τρομοκράτη. Sky News

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Η οικογένεια αλ Σαμί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό καταδικάζει απερίφραστα αυτή την αποτρόπαια πράξη, η οποία είχε ως στόχο ειρηνικούς, αθώους πολίτες. Αποστασιοποιούμαστε πλήρως από αυτή την επίθεση και εκφράζουμε τη βαθιά μας συγκίνηση και θλίψη για το συμβάν».

Ωστόσο, πριν από δύο χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου, ο Φαράτζ αλ Σαμί εξήρε τις ενέργειες της Χάμας για την αιφνιδιαστική επίθεσή της στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άτομα και 251 μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι.

Ο χειρουργός έγραψε τότε στο Facebook: «Οι σκηνές που μεταδόθηκαν από τις Ταξιαρχίες Μαρτύρων της Al-Aqsa, όπου μια ομάδα μαχητών εισέβαλε σε στρατόπεδο του ισραηλινού στρατού χρησιμοποιώντας απλά μέσα, δηλαδή μπαλόνια και μοτοσικλέτες, αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει».

*Πηγή: Sky News

