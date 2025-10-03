Μάντσεστερ: Τρεις ακόμη συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

«Συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 18 και 45 ετών», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μάντσεστερ: Τρεις ακόμη συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

Αστυνομικοί έξω από τη συναγωγή του Μάντσεστερ, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Πέμπτης που σκότωσε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, στις 3 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Hannah McKay
Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε έξι, σύμφωνα με τον Laurence Taylor, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 18 και 45 ετών», δήλωσε ο κ. Taylor σε ενημέρωση. «Αυτό ανεβάζει σε έξι τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση ως ύποπτοι για διάπραξη, προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών».

Ελεύθερος με εγγύηση ήταν ο συριακής καταγωγής δράστης

Νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι ο τρομοκράτης που αιματοκύλησε συναγωγή στο Μάντσεστερ βρισκόταν έξω με εγγύηση για φερόμενο βιασμό όταν πραγματοποίησε τη φονική του επίθεση την Πέμπτη (02/10), στην οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.

Ο 35χρονος Τζιχάντ αλ-Σάμι βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα για μια υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.

Ο συριακής καταγωγής δράστης πιστεύεται επίσης ότι έχει ποινικές καταδίκες, αν και δεν ήταν στο ραντάρ των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ή της MI5.

Ο Σάμι σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού σκότωσε έναν Εβραίο και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς άλλους όταν επιτέθηκε στη συναγωγή στο Heaton Park στο βόρειο Μάντσεστερ την Πέμπτη.

Αστυνομικοί έξω από τη συναγωγή του Μάντσεστερ, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Πέμπτης που σκότωσε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, στις 3 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Hannah McKay

Η αποκάλυψη έγινε ενώ η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί στη συναγωγή πυροβόλησαν κατά λάθος ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης και ότι πιθανότατα τραυμάτισαν ένα άλλο όταν ξεκίνησαν να βάλλουν κατά του δράστη.

Την ίδια ώρα, πηγές αποκάλυψαν ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία εξέταζε αν ο Σάμι ήταν υπεύθυνος για μια απειλή θανάτου που εστάλη σε έναν πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012.

Ο δράστης κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τα ονόματα των δύο νεκρών ανδρών: Adrian Daulby, 53 ετών, και Melvin Cravitz, 66 ετών. Οι συγγενείς του Cravitz δήλωσαν ότι ήταν ένας «ευγενικός γίγαντας» που «δεν θα έβλαπτε ούτε μύγα». Ένας μουσουλμάνος γείτονας του Daulby τον περιέγραψε ως «έναν από τους πιο φανταστικούς άνδρες που γνώρισα στη ζωή μου».

Ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος τελούσε λειτουργία στη συναγωγή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ο δράστης φώναζε «θα σε πιάσω» καθώς προσπαθούσε να μπει με τη βία.

