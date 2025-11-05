Η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών ομνύει στην Οθωμανική αυτοκρατορία ως «αντίπαλο δέος» της Ρωσίας

Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Χάκαν Φιντάν χαμογελούσε πλατιά, όταν η Φινλανδή ομολογός του Ελίνα Βαλτόνεν του πρόσφερε βιβλίο που, όπως είπε, αναφέρει πως η μόνη δύναμη που σεβόταν η Ρωσία ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία.

Η ανιστόρητη αναφορά της Φινλανδής υπουργού Εξωτερικών, παρουσίασε ουσιαστικά ως «αντίπαλο δέος» της Ρωσίας ένα καθεστώς που επί αιώνες υπέταξε τεράστια τμήματα της Ευρώπης, από τα Βαλκάνια έως την Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας που έμεινε επί 400 χρόνια υπό τον ζυγό.

Η τοποθέτηση της Φινλανδίας - μιας χώρας που ποτέ δεν βίωσε την οθωμανική κατοχή - και που αποτελεί μια έμμεση «αποδοχή» των νεοθωμανικών τάσεων στην Τουρκία αποτελεί μια επιπόλαιη εξιδανίκευση μιας αυτοκρατορίας συνδεδεμένης με σκληρή καταπίεση, βίαιη διοίκηση και πλήθος πολεμικών εκστρατειών εις βάρος ευρωπαϊκών λαών, που πρωταγωνίστησε ακόμη και στο... δουλεμπόριο χριστιανικών πληθυσμών. Το δε χαμόγελο του Φιντάν επιβεβαίωνε ξεκάθαρα πόσο εύκολα τέτοιες «ιστορικές φιλοφρονήσεις» μπορούν να εργαλειοποιηθούν πολιτικά σήμερα.

«Φούσκωσε με υπερηφάνεια» το στήθος του Χακάν Φιντάν

Όλα έλαβαν χώρα όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χάκαν Φιντάν συναντήθηκε με τη Φινλανδή ομόλογό του, Ελίνα Βαλτόνεν, στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν το εμπόριο μεταξύ των χωρών, την οικονομική συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η αναφορά στην Οθωμανική αυτοκρατορία

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η Ελίνα Βαλτόνεν ανέφερε ότι πρόσφερε στον Τούρκο υπουργό το βιβλίο «Η ρωσική ιδέα» του πρώην προέδρου της Φινλανδίας Μάουνο Κοϊβίστο. Όπως εξήγησε, επέλεξε το βιβλίο λόγω ενός αποσπάσματος που αναφέρει πως «η μόνη δύναμη που η Ρωσική αυτοκρατορία σεβόταν ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία».

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο Χάκαν Φιντάν δεν φάνηκε απλά ευχαριστημένος στο άκουσμα της φράσης αλλά «φούσκωνε από υπερηφάνεια». Ευχαρίστησε τη Φινλανδή υπουργό, αντάλλαξαν χειραψία και στη συνέχεια πόζαραν για τους φωτογράφους.

Η Τουρκία «ζωτική» για την ασφάλεια της Ευρώπης λέει ο Φινβτάν

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τουρκίας επεσήμανε τον ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια της Ευρώπης ως βασικού μέλους του ΝΑΤΟ. «Είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριληφθεί η Τουρκία στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άμυνα και την ασφάλεια, κυρίως στον μηχανισμό SAFE», δήλωσε. Η Άγκυρα ζήτησε επανειλημμένα να συμπεριληφθεί στον μηχανισμό, αλλά αντιμετωπίζει αντίσταση από ορισμένα κράτη μέλη, με πιο εμφανή την Ελλάδα.

Η Τουρκία επιδιώκει επίσης την ένταξή της στην ΕΕ, μια προσπάθεια που έχει καθυστερήσει από καιρό από πολλά κράτη μέλη. Ο Φιντάν δήλωσε ότι εκτιμούν την υποστήριξη της Φινλανδίας για την αίτηση ένταξής τους «από την αρχή». «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις της ΕΕ με τη χώρα μας με μια μακροπρόθεσμη, ρεαλιστική όραση. Χρειαζόμαστε ένα όραμα που θα προωθήσει τη συνεργασία μας», δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον να σημειωθεί πρόοδος, ιδίως στον διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. «Δεν έχουμε αλλάξει τον στόχο μας για ένταξη. Η ΕΕ είναι ατελής χωρίς την Τουρκία», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την Τρίτη την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το 2025, καταγγέλλοντας τους ισχυρισμούς της σχετικά με το δικαστικό σώμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εσωτερική πολιτική ως «μεροληπτικούς, προκατειλημμένους και αβάσιμους».

«Απορρίπτουμε τις μεροληπτικές, προκατειλημμένες και αβάσιμες ισχυρισμούς της έκθεσης σχετικά με το δικαστικό σύστημα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Αυτές οι παρατηρήσεις είναι ασυμβίβαστες με τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας θετικής ατζέντας μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ και αντιβαίνουν στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και των δύο πλευρών». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, παρά τα «άδικα πολιτικά εμπόδια» στη διαδικασία προσχώρησης, η αναγνώριση στην έκθεση του υψηλού επιπέδου ευθυγράμμισης της Τουρκίας με τα πρότυπα της αγοράς της ΕΕ και των υγιών μακροοικονομικών πολιτικών της αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Άγκυρας στον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ.

«Από τη δική μας πλευρά, η Ευρώπη βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας στρατηγικής εξίσωσης. Η ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να προωθήσουν την τρέχουσα διαδικασία ένταξης χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να επικαλούνται οποιοδήποτε πρόσχημα. Ως κυβέρνηση, υποστηρίζουμε με ισχυρή πολιτική βούληση αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Φιντάν.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και στην κατάσταση στη Γάζα, δύο ζητήματα που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνδέονται μεταξύ τους. Είπε ότι ελπίζουν η Φινλανδία να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών και να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, αν και αναγνώρισε ότι η Φινλανδία μπορεί να έχει τους δικούς της λόγους για να μην προχωρήσει στην αναγνώριση.

Ο υπουργός κάλεσε για τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αν και εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία 250 Παλαιστινίων στις ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εκπληρώσει την ευθύνη της να διασφαλίσει ότι η εκεχειρία θα επικρατήσει», δήλωσε.

