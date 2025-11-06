Η Νότια Αφρική θα ερευνήσει πώς 17 πολίτες της πείστηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Στρατιώτες της 148ης Ταξιαρχίας Πυροβολικού «Ζιτόμιρ» των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων πυροβολούν με ένα MLRS BM-21 Grad προς τις ρωσικές δυνάμεις, κοντά στην πόλη Κωστιάντινοβκα στην περιοχή Ντονέτσκ, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε σήματα κινδύνου από 17 πολίτες της που έχουν ενταχθεί σε μισθοφορικές δυνάμεις στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και εργάζεται για να τους φέρει πίσω στην πατρίδα τους.

Οι άνδρες αυτοί πείστηκαν για να πολεμήσουν με κερδοφόρα συμβόλαια απασχόλησης, αναφέρεται στη δήλωση. Όλοι είναι ηλικίας από 20 ως 39 ετών και είναι παγιδευμένοι στην εμπόλεμη ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς, σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση.

«Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα διέταξε να διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη στρατολόγηση αυτών των νέων ανδρών σ' αυτές τις κατά τα φαινόμενα μισθοφορικές δραστηριότητες», αναφέρεται στη δήλωση.

Στη δήλωση δεν αναφέρεται για ποια πλευρά πολεμούσαν οι Νοτιοαφρικανοί, όπως αναφέρει το Reuters.

Βάσει της νοτιοαφρικανικής νομοθεσίας, είναι παράνομο να παρέχουν οι πολίτες βοήθεια σε ξένες κυβερνήσεις ή να συμμετέχουν σε στρατούς ξένων κυβερνήσεων, εκτός αν έχουν άδεια από τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση, προστίθεται.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής είχε προειδοποιήσει τους νέους ανθρώπους για ψεύτικες προσφορές εργασίας στη Ρωσία, οι οποίες κυκλοφορούσαν στα social media, έπειτα από πληροφορίες ότι μερικές Νοτιοαφρικανές εξαπατήθηκαν και κατέληξαν να συμμετέχουν σε κατασκευές drones.

