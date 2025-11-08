Λούβρο: «Τα κοσμήματα θα βρεθούν» ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος Μακρόν

«Αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε μέρος της συμμορίας που διέπραξε την κλοπή αυτή. Τα κοσμήματα θα βρεθούν, αυτοί θα συλληφθούν και θα δικαστούν», δεσμεύτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν 

Λούβρο: «Τα κοσμήματα θα βρεθούν» ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε χθες, Παρασκευή, στη διάρκεια επίσκεψής του στο Μεξικό ότι τα κοσμήματα του Στέμματος που εκλάπησαν από το Λούβρο θα βρεθούν και δεσμεύτηκε για την επανεξέταση της ασφάλειας του μουσείου στο Παρίσι.

«Αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε μέρος της συμμορίας που διέπραξε την κλοπή αυτή. Τα κοσμήματα θα βρεθούν, αυτοί θα συλληφθούν και θα δικαστούν», δεσμεύτηκε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa στη διάρκεια περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Είναι «ευκαιρία να βγούμε ακόμη πιο δυνατοί», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, «από αυτό που συνέβη και ήταν ένα σοκ για όλον τον κόσμο».

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν σε μερικά λεπτά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε τέσσερις υπόπτους, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε έντονα τη διαχείριση του μουσείου τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας σε έκθεσή του που δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα ότι το μεγάλο μουσείο του Παρισιού αμέλησε την ασφάλεια προς όφελος έργων γοήτρου.

«Η ασφάλεια του Λούβρου θα επανεξεταστεί τελείως», διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, αναφερόμενος στο σχέδιο «Νέας Αναγέννησης του Λούβρου» που είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και βάσει του οποίου το μουσείο θα αποκτήσει μια νέα μεγάλη πύλη πρόσβασης ή ακόμη μια αίθουσα αφιερωμένη στην Τζοκόντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναθεώρησε προς τα πάνω το κόστος του σχεδίου αυτού στα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 700 ως 800 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρονταν από το περιβάλλον του αρχηγού του κράτους. Επίσης έκρινε το σχέδιο «μη χρηματοδοτούμενο» ως έχει.

Εν αναμονή, η διεύθυνση του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο παρουσίασε χθες «μέτρα έκτακτης ανάγκης» στη διάρκεια διοικητικού συμβουλίου που συνεκλήθη, μεταξύ των οποίων προβλέπεται η δημιουργία συντονιστικού οργάνου ασφαλείας και η τοποθέτηση επιπλέον καμερών ασφαλείας, μετά τις επικρίσεις για την έλλειψή τους γύρω από το μουσείο.

