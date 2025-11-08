Τρομοκρατημένοι οι πολίτες του Μπέρμινχαμ: Τρία «τυφλά» μαχαιρώματα τον τελευταίο μήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας, όπου μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της πόλης, με τους πολίτες να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς να κυκλοφορούν στους δρόμους, καθώς είναι το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε ένα μήνα.

Το θύμα, μια γυναίκα ηλικίας 30 ετών, υπέστη «σοβαρό τραυματισμό στον λαιμό» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της. Ένας 20χρονος άνδρας συνελήφθη κοντά στον τόπο του εγκλήματος και βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν έναν «τυχαίο» άνδρα να τρέχει και να μαχαιρώνει τη γυναίκα ενώ εκείνη περίμενε το λεωφορείο.

Το φρικτό περιστατικό, που συνέβη μόλις λίγα μέτρα από το σταθμό Μετρό Birmingham New Street στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής, είναι η τρίτη επίθεση που έχει αναφερθεί στο κέντρο του Μπέρμινχαμ σε διάστημα ενός μήνα. Τον Οκτώβριο, δύο 17χρονοι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι έξω από ένα κατάστημα Primark μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι εργάζεται για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια απρόκλητη επίθεση και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί συνέβη», σχολίασε ο αστυνομικός, James Nix. «Σήμερα θα έχουμε αστυνομικούς στην περιοχή για να συνεχίσουμε την έρευνα και για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Προς το παρόν δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με αυτό το περιστατικό».

Οι πολίτες είναι τρομοκρατημένοι

Οι πολίτες του Μπέρμινχαμ φαίνεται να είναι τρομοκρατημένοι, ενώ πολλοί έχουν δηλώσει ότι φοβούνται να βγαίνουν έξω.

«Πρόσφατα συνέβη άλλη μία επίθεση με μαχαίρι κοντά εδώ. Ήμουν και εγώ στην πόλη για ψώνια εκείνη την ημέρα. Είναι πραγματικά άσχημο. Καθόλου καλό», είπε ο 20χρονος Tom Jarvis στο Birmingham Live.

Ο 34χρονος Daniel Webb περιέγραψε την επίθεση ως «πραγματικά, πραγματικά ανησυχητική». «Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν ποτέ. Δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν θα το καταλάβω ποτέ».

Ένας άνδρας είπε ότι ο φίλος του είδε την φρικτή επίθεση να εκτυλίσσεται. «Μου έλεγε ότι έβλεπε ανθρώπους να τρέχουν μακριά από το σημείο, ουρλιάζοντας».

Στα social media επικρατεί το ίδιο συναίσθημα.

«Είναι λες και ζούμε στην Άγρια Δύση. Ζούμε σε συνεχή φόβο να αφήσουμε τα παιδιά μας να βγουν έξω αυτές τις μέρες», είπε ένας χρήστης στο Facebook.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Μισώ να βγαίνω έξω πλέον. Είναι τόσο τρομακτικό τώρα».