Νορβηγία: Φάλαινα προσπάθησε να καταπιεί δύτρια - «Ω, Θεέ μου»

Ένα συναρπαστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στη Νορβηγία, όπου μια δύτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τεράστια φάλαινα στα παγωμένα νερά, η οποία παραλίγο να τη φάει ολόκληρη. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση κατά τη διάρκεια ελεύθερης κατάδυσης δείχνει τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση της θαλάσσιας ζωής.

Η 45χρονη δύτρια βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά της υποβρύχιας ζωής στη Νορβηγία, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά της μια φάλαινα φυσητήρας. Το τεράστιο κήτος κατευθύνθηκε απευθείας προς το μέρος της, ανοίγοντας το στόμα του σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών από τη δύτρια.

Η γυναίκα κατάφερε να αποφύγει την φάλαινα, κολυμπώντας γρήγορα μακριά, ενώ το σοκ της στιγμής αποτυπώνεται καθαρά στο βίντεο όπου, μόλις βγήκε στην επιφάνεια, ακούγεται να λέει «Ω, Θεέ μου!».