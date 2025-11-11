Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα
Ένας «κυνηγός αεροπλάνων» βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και κατέγραψε με το φακό του ένα αμερικανικό B-52 να πετά με κάτι ύποπτο κάτω από τα φτερά. Και όχι, δεν ήταν δεξαμενή καυσίμου...
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ian Recchio, ένας παθιασμένος «ανιχνευτής αεροπλάνων» που περνά τον χρόνο του κοιτάζοντας τον ουρανό με τηλεφακό, καθόταν αμέριμνος σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια όταν το είδε: Ένα B-52, το θρυλικό αεροσκάφος-σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, να πετά χαμηλά, με κάτι παράξενο κρεμασμένο κάτω από το φτερό του.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Ranger Plug-In Hybrid φέρνει την επανάσταση στη ρυμούλκηση
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο
09:24 ∙ WHAT THE FACT
Άναψε «κόκκινο» στο ρεζερβουάρ - Πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε
13:38 ∙ WHAT THE FACT