Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

Ο Ian Recchio, ένας παθιασμένος «ανιχνευτής αεροπλάνων» που περνά τον χρόνο του κοιτάζοντας τον ουρανό με τηλεφακό, καθόταν αμέριμνος σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια όταν το είδε: Ένα B-52, το θρυλικό αεροσκάφος-σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, να πετά χαμηλά, με κάτι παράξενο κρεμασμένο κάτω από το φτερό του.

