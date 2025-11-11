Πέθανε η ηθοποιός Sally Kirkland σε ηλικία 84 ετών

Πέθανε η Sally Kirkland, σε ηλικία 84 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα και ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, για τον ρόλο της στην ταινία «Anna», ενώ ήταν γνωστή για τις συμμετοχές της στις ταινίες: «Cold Feet», «JFK» and «Bruce Almighty».

Ο Michael Douglas και η Sally Kirkland στις «Χρυσές Σφαίρες» το 1988 / AP

Ο θάνατος της αγαπημένης Αμερικανίδας ηθοποιού έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι είχε εισέλθει σε κέντρο φροντίδας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο GoFundMe, τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια.

Ο εκπρόσωπός της, Μάικλ Γκριν, δήλωσε στο TMZ ότι πέθανε το πρωί της Τρίτης (11/11).

Golden Globe Winner Sally Kirkland Dead at 84 https://t.co/hXGNiiRNIx pic.twitter.com/wOYYy6UPdB — TMZ (@TMZ) November 11, 2025

Γεννημένη στις 31 Οκτωβρίου 1941 στη Νέα Υόρκη, η Kirkland ξεκίνησε ως μοντέλο της Vogue πριν σπουδάσει στο Actors Studio με τον φημισμένο δάσκαλο υποκριτικής και ηθοποιό Lee Strasberg και τη γερμανοαμερικανίδα θεατρική καλλιτέχνιδα Uta Hagen.

Η Sally Kirkland το 1988 / AP

Έγινε μέλος του «The Factory» του Andy Warhol και συμμετείχε στο avant-garde κίνημα της Νέας Υόρκης, κερδίζοντας αναγνώριση ως μία από τις «13 πιο όμορφες γυναίκες» του Warhol το 1964. Έγινε επίσης η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε εντελώς γυμνή στη σκηνή σε μια παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ με τίτλο «Sweet Eros» το 1968.

Η Kirkland έγινε γνωστή στη μεγάλη οθόνη τις δεκαετίες του '70 και του '80, παίζοντας κυρίως δεύτερους ρόλους σε ταινίες όπως «The Way We Were», «The Sting» και «A Star Is Born», καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Hawaii Five-O», «Three’s Company», «Kojak, Starsky & Hutch» και «Charlie’s Angels».

