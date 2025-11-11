Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

Λίγους μόλις μήνες μετά την κατασκευή της, η γέφυρα στην επαρχία Σιχουάν της Κίνας κατέρρευσε

Την κατάρρευση μέρους της γέφυρας Hongqi στο Σιχουάν της Κίνας αποτυπώνει εντυπωσιακό βιντεοληπτικό υλικό που κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου.

Footage shows part of the Hongqi Bridge in Sichuan, China, collapsing today. The 758-meter span, opened earlier this year on National Highway 317, suffered a major structural failure, though no casualties were reported. pic.twitter.com/0xfz7V2zxB — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 11, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την κατάρρευση της γέφυρας αφού οι αρχές είχαν αποκλείσει την πρόσβαση.

Προειδοποιήσεις από τη Δευτέρα

Τα πρώτα σημάδια κινδύνου εμφανίστηκαν τη Δευτέρα, στη δεξιά όχθη της γέφυρας Hongqi, στην πόλη Μαερκάνγκ. Στις 17:25, τοπικός έλεγχος κατέγραψε παραμορφώσεις στην πλαγιά. Όπως ανακοίνωσαν τοπικά κινεζικά μέσα, οι αρχές ενεργοποίησαν άμεσα σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Δυνάμεις από την ασφάλεια, τις μεταφορές και τους φυσικούς πόρους έφτασαν στο σημείο. Μέχρι τις 23:00, όλα τα οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί απομακρύνθηκαν, ενώ τοποθετήθηκαν σήματα για να αποτραπεί η πρόσβαση. Παράλληλα, εκδόθηκε ανακοίνωση για έλεγχο κυκλοφορίας με στόχο την προστασία οδηγών και περιοίκων.

Χάρη στα μέτρα αυτά, δεν καταγράφηκαν θύματα. Η κατάρρευση της εθνικής οδού 317 φαίνεται πως θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Βίντεο δείχνει την κατάρρευση

Την Τρίτη, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά δείχνει την ενίσχυση της παραμόρφωσης στην πλαγιά και την κατολίσθηση που ακολούθησε. Το υπέδαφος και η προσέγγιση της γέφυρας κατέρρευσαν, ενώ πτώση βάθρων και τμημάτων του οδοστρώματος προκάλεσε πυκνό καπνό και σκόνη.

