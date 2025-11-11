Πέθανε ο τραγουδιστής των «Living in a Box», Richard Darbyshire

Πέθανε ο τραγουδιστής Richard Darbyshire σε ηλικία 65 ετών

Ο Βρετανός τραγουδιστής, πρώην frontman του ποπ συγκροτήματος των 80s «Living In A Box», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, με την αιτία θανάτου να μην έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε στο Sheffield, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το ντεμπούτο single του — επίσης με τίτλο «Living In A Box» — το 1987, και στη συνέχεια σημείωσε ακόμη δύο επιτυχίες που έφτασαν στο Top 10 των βρετανικών charts.

Η χαρακτηριστική, γεμάτη συναίσθημα φωνή του Darbyshire χάρισε στο συγκρότημα μια soul χροιά, ιδιαίτερα στην ατμοσφαιρική μπαλάντα «Room In Your Heart».

Ο τραγουδιστής αποχώρησε το 1989, μετά από διαφωνίες που προέκυψαν λόγω αλλαγών στο προσωπικό της δισκογραφικής εταιρείας, στη διάρκεια των ηχογραφήσεων του τρίτου άλμπουμ.

Μετά την αποχώρησή του, κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ του «How Many Angels» το 1994 και συνέχισε να γράφει τραγούδια για καλλιτέχνες όπως οι Lisa Stansfield, Jennifer Rush και Level 42.

Ο μουσικός πέθανε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του στο BBC, αναφέροντας: «Είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι, αλλά η μνήμη και τα τραγούδια του θα ζουν για πάντα.»

