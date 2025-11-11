Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα που είχε κατηγορηθεί για απάτη

Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν bitcoin αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας»

Την αποκαλούσαν «θεά του πλούτου» και ζούσε μέσα στη χλιδή αφού διέφυγε από την Κίνα, έχοντας εξαπατήσει 128.000 ανθρώπους: η Ζιμίν Τσιάν, 47 ετών, καταδικάστηκε σήμερα στο Λονδίνο σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών για ξέπλυμα βρόμικού χρήματος στο πλαίσιο αυτής της κολοσσιαίας απάτης.

Φανταζόμενη μεγαλεία, η Κινέζα ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας» (όπου οι αρχικές επενδυτές αποζημιώνονται με τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις των επόμενων) μέσω μιας εταιρείας που ίδρυσε στο Τιαντζίν, στη βορειοανατολική Κίνα. Ωστόσο, στη Βρετανία δεν δικαζόταν για την απάτη αλλά για την κατοχή και τη μεταφορά εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εν προκειμένω bitcoin, κατηγορίες για τις οποίες δήλωσε ένοχη.

Περισσότερα από 61.000 bitcoin (σχεδόν 6 δισεκ. δολάρια, σε τρέχουσες τιμές) κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εσόδων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη βρετναική αστυνομία.

Ο Μαλαίος συγκατηγορούμενός της, Σενγκ Χοκ, Λινγκ, 47 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 11 μηνών, για τη συμμετοχή του στην απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Yποσχόταν στα θύματά της έσοδα έως και 300%

Η Τσιάν υποσχόταν στα θύματά της έσοδα έως και 300% επί της «επένδυσης» που θα έκαναν. Επέλεγε άτομα που δεν είχαν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία γνώριζε από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δημόσιες παρουσιάσεις της εταιρείας της. Όταν ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της στην Κίνα, έφυγε, με πλαστή ταυτότητα, αφού μετέτρεψε σε κρυπτονομίσματα ένα μέρος της λείας της.

Ταξίδευε για χρόνια στην Ευρώπη, διέμενε σε πεντάστερα ξενοδοχεία και αγόρασε πανάκριβα κοσμήματα, όπως δύο ρολόγια του οίκου Van Cleef & Arpels, αξίας άνω των 135.000 ευρώ. Φρόντιζε να αποφεύγει τις χώρες με τις οποίες η Κίνα έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης και κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο, για να μην περνά από τελωνειακούς ελέγχους.

Στα τέλη του 2018 στο Λονδίνο η Τσιαν τράβηξε πρώτα την προσοχή τραπεζών και κατόπιν των αρχών, όταν προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες, όπως μια έπαυλη αξίας άνω των 23 εκατομμυρίων λιρών, για να ξεπλύνει τα έσοδα από τις απάτες της. Συνελήφθη το 2024 σε ένα Airbnb του Γιορκ, όπου οι εργαζόμενοι είχαν έρθει από το εξωτερικό, ειδικά για αυτήν, δεν διέθεταν χαρτιά και όφειλαν να υπακούν σε «πολύ αυστηρούς κανόνες», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, περισσότεροι από 80 άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στην απάτη έχουν καταδικαστεί στην Κίνα. Λονδίνο και Πεκίνο «συνεργάζονται για την επιστροφή» των κλεμμένων χρημάτων και την έκδοση υπόπτων που βρίσκονται στη Βρετανία, ανέφερε τη Δευτέρας ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

