Δύο ελληνικές οργανώσεις που σχετίζονται με την «antifa» στον τρομοκρατικό κατάλογο των ΗΠΑ

Την ειλημμένη απόφαση του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ να χαρακτηρισει τέσσερις οργανώσεις από Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» αποκάλυψε το Fox News.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες, φαίνεται να συνδέονται με το κίνημα «Antifa» και έχουν κατηγορηθεί για επιθέσεις, πυροβολισμούς και τοποθέτηση βομβών.

Δύο από τις τέσσερις οργανώσεις είναι ελληνικές. Συγκεκριμένα πρόκειται για την

«Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ενοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Οι οργανώσεις αυτές, όπως αναφέρεται, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, με την πρώτη να βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train στο κέντρο της Αθήνας τον Απρίλιο.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, πρόκειται για την οργάνωση «Antifa Ost», η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και 2023 σε όλη τη χώρα. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που φέρεται να συνδέονται με την οργάνωση.

Από την Ιταλία, η οργάνωση που μπαίνει στον κατάλογο είναι το «Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο». Η οργάνωση έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς στόχους και επιχειρηματίες καθώς και πυροβολισμούς.

Πρόκειται για την πρώτη πράξη «ένταξης» οργανώσεων της Antifa στην λίστα των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς η διακυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, ειδικά μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ.

Ήδη οι πυρήνες των Antifa που δρουν εντός των ΗΠΑ, έχουν μπει σε ειδικό κατάλογο «εσωτερικής τρομοκρατίας», που περιλαμβάνει εκτός από αυξημένες ποινές και ειδική αντιμετώπιση από τις αρχές ασφαλείας.

