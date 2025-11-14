Κόντρα ΗΠΑ – Ρωσίας στον ΟΗΕ: Κατέθεσαν ανταγωνιστικά σχέδια για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία εμφανίζονται σε ευθεία αντιπαράθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταθέτοντας δύο διαφορετικά σχέδια απόφασης για το μέλλον της Γάζας.

Συγκεκριμένα, η Ουάσινγκτον πιέζει τα κράτη μέλη να στηρίξουν το αμερικανικό κείμενο, το οποίο υιοθετεί το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ και ζητά την επίσημη υιοθέτησή του από το Συμβούλιο. Η αμερικανική αποστολή προειδοποιεί ότι τυχόν καθυστερήσεις ή διαφωνίες θα έχουν «σοβαρές» συνέπειες για τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει «εύθραυστη».

Στην τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου, προβλέπεται η δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον Τραμπ, η οποία θα λειτουργεί ως μεταβατικό όργανο διακυβέρνησης έως το τέλος του 2027. Το κείμενο εξουσιοδοτεί επίσης την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, με αρμοδιότητες που εκτείνονται από την ασφάλεια των συνόρων και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας μέχρι την προστασία αμάχων και την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος. Για πρώτη φορά γίνεται και αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής και προόδου στην ανοικοδόμηση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκφράζει αισιοδοξία ότι το σχέδιο θα εγκριθεί «πολύ σύντομα».

Η πρόταση της Ρωσίας

Η Ρωσία, από την πλευρά της, κατέθεσε δικό της σχέδιο απόφασης, το οποίο χαρακτηρίζει «αντιπρόταση» και «εμπνευσμένο» από το αμερικανικό κείμενο. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι επιδιώκει μια πιο «ισορροπημένη» λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Το ρωσικό σχέδιο ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παρουσιάσει εναλλακτικές για τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στη «επιτροπή ειρήνης» υπό την ηγεσία Τραμπ.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι αρκετά κράτη μέλη εμφανίζονται ανοιχτά στο ενδεχόμενο δημιουργίας διεθνούς δύναμης, ωστόσο παραμένουν ερωτήματα για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής, την εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις ακριβείς αρμοδιότητές της. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για δύναμη περίπου 20.000 μελών, με πιθανές συνεισφορές από Ινδονησία, ΗΑΕ, Αίγυπτο, Κατάρ, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν — με το Ισραήλ να εκφράζει αντίθεση στη συμμετοχή της Τουρκίας.

Η διαμάχη Ουάσινγκτον–Μόσχας αναδεικνύει τις βαθιές διαφορές για τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική στη Γάζα, σε μια στιγμή όπου η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται υπό πίεση.