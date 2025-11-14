ΗΠΑ: Και επίσημα «υπουργείο Πολέμου» το Άμυνας - Βίδωσε την επιγραφή ο Χέγκσεθ - Βίντεο

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ βιδώνει τη νέα επιγραφή στην είσοδο του Πενταγώνου των ΗΠΑ, στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε υπουργείο Πολέμου «επισημοποίησε» ο Πιτ Χέγκσεθ, με την αντικατάσταση των παλιών χάλκινων επιγραφών στις εισόδους του Πενταγώνου στη Βιρτζίνια.

Το προσωπικό των εγκαταστάσεων αφαίρεσε τις παλιές επιγραφές από δύο εισόδους του κτιρίου την Πέμπτη (13/11) και τις αντικατέστησε με νέες πλάκες που φέρουν το νέο όνομα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που ηγείται των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων: «Υπουργείο Πολέμου».

Μία από αυτές τις νέες πλάκες τοποθετήθηκε στην είσοδο από τη μεριά του ποταμού, η οποία βλέπει στον ποταμό Ποτόμακ και αποτελεί την κύρια είσοδο του Πενταγώνου. Εκεί ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ υποδέχεται τους ομολόγους του από χώρες-εταίρους και συμμάχους, καθώς και άλλους αξιωματούχους και διακεκριμένους επισκέπτες.

Η είσοδος Mall Entrance, η οποία βλέπει βόρεια προς το National Mall στην Ουάσινγκτον, απέκτησε επίσης μια νέα πινακίδα. Έξω από αυτή την είσοδο βρίσκονται τα ελικοδρόμια του Πενταγώνου.

«Απολύτως σοβαροί» με την αλλαγή ονομάτος

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πινακίδες επειδή θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να γνωρίζουν ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με την αλλαγή ονόματος αυτού του οργανισμού», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο άλλαξε το όνομα του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου — ένα όνομα που το υπουργείο είχε για περισσότερα από 150 χρόνια, από το 1789 έως το 1947, αλλά τροποποιήθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την γενικότερη μεταπολεμική αναδιάταξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Αγαπάμε όλα όσα εκπροσωπούσε το υπουργείο Άμυνας», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αλλά αυτή είναι μια νέα εποχή για το υπουργείο Πολέμου, που επικεντρώνεται στη νίκη των πολέμων... και στο να διασφαλίζει ότι γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η αποστολή και ότι τα στρατεύματα αποστέλλονται εκεί για να πετύχουν και να νικήσουν», τόνισε.

Η παλιά επιγραφή «υπουργείο Άμυνας» κατά την επίσκεψη της υπουργού Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ στις 20 Οκτωβρίου 2025. AP/Jacquelyn Martin

Το όνομα «υπουργείο Πολέμου», δήλωσε ο Χέγκσεθ, ανατρέχει στην ίδρυση της Αμερικής.

«Επαναφέρουμε το υπουργείο πίσω στον Χένρι Νοξ και τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και την ίδρυση της χώρας μας — για να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε τους πολέμους της χώρας μας, αν μας ζητηθεί», είπε. «Και φυσικά, ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τους πολέμους εξαρχής... για να εδραιώσουμε την ειρήνη», πρόσθεσε.

Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει επίσης μια νέα φιλοσοφία για το τμήμα, είπε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, αφού έβαλε προσωπικά την τελευταία βίδα στην καινούργια πλάκα της εισόδου.

«Επαναφέρουμε την αποτροπή — βασίζεται στο δόγμα "Πρώτα η Αμερική", στην ειρήνη μέσω της δύναμης και της κοινής λογικής», είπε. «Και τώρα όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτό το κτίριο, είτε είναι στρατηγοί είτε πολίτες είτε ξένοι ηγέτες, θα δουν: αυτό δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που είμαστε», δήλωσε.

