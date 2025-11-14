H ερώτηση του «ενός εκατομμυρίου» που έκανε ο Τραμπ στα στελέχη της Wall Street

Σε κατ'ιδίαν συνάντηση που είχε με τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ιδέες για το πώς να κάνει τη ζωή των πολιτών πιο προσιτή, παρά το γεγονός οτι δημόσια μιλάει για οικονομική άνθιση, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Νew York Post.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο , στο οποίο συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street και των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον .

Ενώ δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια «κρίση προσιτότητας», όπως ισχυρίστηκαν οι Δημοκρατικοί, ο Τραμπ φάνηκε να παραδέχεται ότι το περίφημο «αμερικανικό όνειρο» είναι πλέον ανέφικτο για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας και ρώτησε τους κορυφάιους μάνατζερ της χώρας αν έχουν να του προτείνουν λύσεις, σύμφωνα με έναν διευθύνοντα σύμβουλο που ήταν παρών.

Trump asked CEOs at White House dinner how to tackle affordability — as he predicted US economic boom: sources https://t.co/KbBaqovrrd pic.twitter.com/hgIKM8JHYO — New York Post (@nypost) November 13, 2025

«Μίλησε πολύ για την οικονομική προσιτότητα και τι μπορούμε να κάνουμε από την οπτική γωνία της αγοράς για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος στην εφημερίδα The Post. Άλλα μεγάλα ονόματα στο δείπνο ήταν ο Λάρι Φινκ της Blackrock, ο Τεντ Πικ της Morgan Stanley, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, η Αντένα Φρίντμαν του Nasdaq και ο Στιβ Σβάρτσμαν, διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων.

Παρόντες ήταν επίσης ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ο Τραμπ είπε παρ'ολα αυτά οτι πιστεύει πως οι οικονομικές του πολιτικές - οι οποίες περιλαμβάνουν αυστηρούς δασμούς σε ξένα προϊόντα - θα μπορούσαν να οδηγήσουν την οικονομία των ΗΠΑ σε ανάπτυξη «μεταξύ 5 και 6%», σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ σχετικά με την πρόβλεψή του, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από τις περισσότερες αισιόδοξες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για ανάπτυξη 4% από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα. Αλλά κατ' ιδίαν, πολλοί είχαν αμφιβολίες δεδομένων των τρεχουσών οικονομικών δυσκολιών.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δήλωσαν στην εφημερίδα The Post ότι ακόμη και οι οικονομικοί σύμβουλοι του Τραμπ είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μια τέτοια πρόβλεψη. Εν τω μεταξύ, ανησυχούν για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, μετά τις πρόσφατες νίκες των Δημοκρατικών και την εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης .

«Ελπίζω ο πρόεδρος να έχει δίκιο για την ανάπτυξη 6%», δήλωσε ένας άλλος διευθύνων σύμβουλος στην εφημερίδα The Post. «Αλλά δεν βλέπω πώς θα φτάσουμε εκεί. Οι άνθρωποί του ανησυχούν επίσης, ιδιαίτερα για την προσιτή τιμή, αλλά δεν του το λένε. Είναι περιτριγυρισμένος από πολλούς «άνθρωπους που λένε ναι»».

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι συζήτησαν επίσης τρόπους για το άνοιγμα των αγορών στον μέσο άνθρωπο, ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις στο χρηματιστήριο, το οποίο, παρέχει τις υψηλότερες αποδόσεις για τους επενδυτές από άλλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα. «Ο Τραμπ ενδιαφέρεται πραγματικά να διασφαλίσει ότι θα έχουμε μια οικονομία ιδιοκτητών, όχι ενοικιαστών με όλα τα χρήματά τους στην τράπεζα», δήλωσε ένας άλλος διευθύνων σύμβουλος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι Δημοκρατικοί έχουν πρόσφατα εκμεταλλευτεί τον επίμονο πληθωρισμό για να επιτεθούν στην οικονομική ατζέντα του Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο μειώσεις φόρων και απορρύθμιση, αλλά και δασμούς . Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι η λεγόμενη κρίση προσιτότητας είναι μια «απάτη» των Δημοκρατικών και έχει επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια για να ενισχύσει την ιδιοκτησία κατοικίας.

