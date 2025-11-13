WSJ: Η μυστική συνάντηση που τερμάτισε το shutdown

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ ανήκει πια στην Ιστορία, όμως πριν από την τελική λήξη του προηγήθηκε ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο, που δίχασε τους Δημοκρατικούς και ενίσχυσε τον Αμερικανό Πρόεδρο χωρίς την άμεση εμπλοκή του.

Μόνο που τα όσα συνέβησαν, εκτυλίχθηκαν στο γραφείο του ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θιουν, όπου βρέθηκε μία μικρή μάδα αποσχισθέντων Δημοκρατικών και ένας ανεξάρτητος, παραμονές του Halloween, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει το House Television, εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την έγκριση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον House Television

Υπό την πίεση που αυξανόταν από το συνεχιζόμενο κλείσιμο, οι γερουσιαστές κάθισαν με τον Θιουν, έτοιμοι να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τη συνάντηση. «Ήταν μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσαν να λύσουν ένα πρόβλημα», δήλωσε ο γερουσιαστής του Μέιν Άνγκους Κινγκ, ένας ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς και βοήθησε στην καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson, μιλά μετά την τελική ψηφοφορία για τον τερματισμό της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 AP//Rod Lamkey

Στη συνάντηση, με πρωτοβουλία του Κινγκ, παρόντες ήταν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές του Νιου Χάμσαϊρ Jeanne Shaheen και Maggie Hassan, όλοι πρώην κυβερνήτες. Οι Ρεπουμπλικάνοι που παρευρέθηκαν ήταν ο Τζον Θιουν και ο γερουσιαστής Τζον Χόουβεν της Βόρειας Ντακότα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα η ομάδα ενημέρωσε τον ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο οποίος δεν συμμετείχε άμεσα, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους γερουσιαστές. Ο Σούμερ ήθελε να παρατείνει το κλείσιμο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ θα συμμετείχε τελικά ο ίδιος σε συνομιλίες και θα έπαιρναν μια καλύτερη συμφωνία - μια συμφωνία που θα αντιμετώπιζε τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας Obamacare που έληγαν που οι Δημοκρατικοί είχαν θέσει ως κεντρικό αίτημά τους στον αγώνα για το shutdown, είπαν καλά γνωρίζοντες τη θέση Σούμερ.

Οι συνομιλίες μεταξύ των κεντρώων και των Ρεπουμπλικανών κατέληξαν τελικά σε μια συμφωνία που θα τερμάτιζε την αντιπαράθεση αλλά θα δίχαζε τους Δημοκρατικούς, με ορισμένους να θεωρούν ως αποτυχία του στοιχήματος του Σούμερ ότι θα μπορούσε να κρατήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα ενωμένη για αρκετό καιρό ώστε να αναγκάσει τον Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύει το υπογεγραμμένο νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Jacquelyn Martin

Καθ' όλη τη διάρκεια του shutdown, ο Σούμερ, ο πιο ισχυρός Δημοκρατικός της Γερουσίας, ήταν στο περιθώριο, επιτρέποντας σε ένα μικρό υποσύνολο του συνεδρίου του να συνεργαστεί με τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας.

Η συμφωνία που κατέληξαν χρηματοδότησε μεγάλο μέρος της κυβέρνησης μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και ορισμένα προγράμματα, όπως η επισιτιστική βοήθεια, για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχει εξοργίσει πολλούς προοδευτικούς και ακτιβιστές του κόμματος, οι οποίοι λένε ότι η ομάδα δεν πήρε σχεδόν τίποτα σε αντάλλαγμα και πολλοί έχουν στρέψει την οργή τους στον Σούμερ, παρόλο που δεν την ψήφισε. Οι επικριτές του Σούμερ λένε ότι η αδυναμία του να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο είναι ένα κατηγορητήριο για την ηγεσία του.

Το μεγαλύτερο παράπονο αυτών των Δημοκρατικών είναι ότι αποχωρούν χωρίς εγγυήσεις ότι θα παραταθούν οι επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας που λήγουν. Στις διαπραγματεύσεις με τον Θιουν, η ομάδα των κεντρώων Δημοκρατικών ήταν πρόθυμη να παραιτηθεί από μια τέτοια εγγύηση: ο Θιουν τους πρόσφερε ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, αν και δεν υποσχέθηκε αποτέλεσμα, ωστόσο τους έπεισε ότι θα κρατούσε τον λόγο του.

?BREAKING: The House just voted to end TRUMP'S SHUTDOWN, the longest government shutdown in U.S. history.



Let's not forget that during his shutdown, Trump asked the Supreme Court TWICE to withhold SNAP benefits for the poor. pic.twitter.com/hXDXrS6rP4 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 13, 2025

Διχασμένοι Δημοκρατικοί

Οι κεντρώοι Δημοκρατικοί ενημέρωναν τακτικά τον Σούμερ για τις συζητήσεις τους με τον Θουν και τους Ρεπουμπλικάνους, πιστεύοντας ότι θα είχε περισσότερους Δημοκρατικούς μαζί του αν ψήφιζε ναι. Ο Σούμερ είπε στην ομάδα ότι ήταν ανοιχτός σε μια συμφωνία, όπως είχε πει δημόσια, αλλά πίστευε ότι αυτό που είχαν καταλήξει δεν ήταν αρκετά ισχυρό και πρότεινε αλλαγές, είπαν ένας γερουσιαστής και βοηθοί που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Τους ζήτησε επίσης να περιμένουν να δεσμευτούν για οτιδήποτε μέχρι μετά την 1η Νοεμβρίου, την έναρξη της ανοιχτής εγγραφής στο Obamacare, και στη συνέχεια μέχρι μετά την ημέρα των εκλογών την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, κάτι που συμφώνησαν να κάνουν.

Οι απογοητευμένοι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν δημόσια τον Σούμερ ότι συγκρατεί τους Δημοκρατικούς εταίρους τους.

Την ημέρα των εκλογών, ο Σαχίν παρουσίασε το σχέδιο των κεντρώων στην κοινοβουλευτική τους ομάδα σε μια μεσημεριανή συνάντηση, ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και άλλες πολιτείες, με περισσότερους από 12 Δημοκρατικούς να ενδιαφέροντας, αλλά να μην είναι έτοιμη να ψηφίσουν.

Το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εξακολουθούσε να θέλει να παραμείνει ενωμένο, ειδικά όταν η πλήρης έκταση των συντριπτικών εκλογικών νικών του κόμματός τους έγινε σαφής το πρωί της Τετάρτης.

Αλλά το κλείσιμο προκαλούσε νέα σημεία αναταραχής, όπως στα αεροδρόμια.

Μέχρι την Κυριακή, οκτώ Δημοκρατικοί δεν ήταν πλέον πρόθυμοι να περιμένουν.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Hakeem Jeffries, και συνάδελφοί του Δημοκρατικοί μιλούν για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα σκαλιά της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την ψηφοφορία για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 AP/J. Scott Applewhite

Η στρατηγική «δεν λειτούργησε»

Οι σύμμαχοι του Σούμερ λένε ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και επεσήμαναν ότι λίγοι Ρεπουμπλικάνοι περίμεναν ότι οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας θα άντεχαν όσο το έκαναν.

Αλλά ο Κινγκ είπε ότι είχε γίνει προφανές σε αυτόν και σε άλλους που συμμετείχαν σε συνομιλίες με τους Ρεπουμπλικάνους τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Τραμπ δεν επρόκειτο να εμπλακεί.

Αντί να διαπραγματευτεί, ο Λευκός Οίκος ακύρωσε τα σχέδια για αυτόνομες ψηφοφορίες που θα πλήρωναν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή θα χρηματοδοτούσαν κουπόνια τροφίμων, απέρριψε αιτήματα συνάντησης από τους Δημοκρατικούς και αρνήθηκε να διαπραγματευτεί για την υγειονομική περίθαλψη μέχρι να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση.

Ο Σούμερ έκανε την τελική του προσφορά την Παρασκευή: Οι Δημοκρατικοί θα άνοιγαν ξανά την κυβέρνηση εάν οι Ρεπουμπλικάνοι συμφωνούσαν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις που λήγουν για έναν χρόνο. Οι Ρεπουμπλικάνοι αρνήθηκαν, αλλά η συμφωνία των κεντρώων κέρδισε δυναμική το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή, ο Σούμερ είπε ότι δεν μπορούσε να ψηφίσει μια συμφωνία «που αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την κρίση της υγειονομικής περίθαλψης». Με περιορισμένη υποστήριξη των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονταν τον γερουσιαστή Τιμ Κέιν για την κρίσιμη όγδοη ψήφο.

Με τον Κέιν τώρα να είναι ναι, η Γερουσία ξεπέρασε ένα βασικό διαδικαστικό εμπόδιο με ψηφοφορία 60-40 αργά την Κυριακή, προωθώντας το μέτρο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης χωρίς ούτε μία ψήφο.

Ο Σούμερ, ο οποίος προκάλεσε περιφρονητικά σχόλια τον Μάρτιο επειδή ψήφισε με τους Ρεπουμπλικάνους για να αποτρέψει το κλείσιμο, τώρα δέχεται ξανά κριτική επειδή απέτυχε να το διατηρήσει.

