Νέα Υόρκη: Ένοπλος απειλούσε να σκοτώσει υπάλληλο καταστήματος και να «γαζώσει» νοσοκομείο

Αστυνομικοί του Τμήματος της Νέας Υόρκης μετέφεραν τον δράστη σε νοσοκομείο εσπευσμένα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νέα Υόρκη: Ένοπλος απειλούσε να σκοτώσει υπάλληλο καταστήματος και να «γαζώσει» νοσοκομείο
Νεκρός έπεσε ένας ένοπλος άνδρας το βράδυ της Πέμπτης (13/11) από πυρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αφού απείλησε να σκοτώσει έναν άνδρα σε ασανσέρ πολυκατοικίας, έναν υπάλληλο καταστήματος τροφίμων και να «γαζώσει» ένα νοσοκομείο.

Αστυνομικοί του Τμήματος της Νέας Υόρκης μετέφεραν τον δράστη σε νοσοκομείο εσπευσμένα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο αρχηγός της Αστυνομίας, Φίλιπ Ριβέρα. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, επίσης, για προληπτική εξέταση, όπως αναφέρει το Associated Press.

Όλα ξεκίνησαν στις 19.00 (τοπική ώρα), όταν ο δράστης συνομιλούσε με έναν άνδρα έξω από το ασανσέρ σε μια πολυκατοικία στην περιοχή Upper East Side του Μανχάταν. Ξαφνικά, ο δράστης έβγαλε ένα πυροβόλο όπλο και το έστρεψε προς τον άνδρα, χωρίς όμως να τον πυροβολήσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης στη συνέχεια πήγε σε ένα κοντινό κατάστημα και έστρεψε το όπλο του προς έναν εργαζόμενο, ζητώντας του να καλέσει το 911, καθώς σκόπευε να πάει σε ένα νοσοκομείο «για να το γαζώσει».

Στην συνέχεια, ο άνδρας εισήλθε για λίγο στο νοσοκομείο Mount Sinai πριν φύγει και αφήσει το όπλο στο έδαφος, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο κτίριο για να πάρει το όπλο, όπου συνάντησε έναν αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι ήταν φύλακας στο νοσοκομείο και «ως φύλακας πρέπει να έχει όπλο».

Όταν ο αστυνομικός προσπάθησε να τον συνοδεύσει έξω, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με τον δράστη να άρπαξε το όπλο του από το έδαφος και ο αστυνομικός κάλεσε ενισχύσεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο άνδρας βγήκε έξω από το νοσοκομείο, όπου συνάντησε αστυνομικά οχήματα. Άρχισε να πυροβολεί εναντίον των Αρχών και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον άνδρα, ούτε για το κίνητρό του.

