Παρίσι: Πυροβολισμοί από την αστυνομία σε σιδηροδρομικό σταθμό - Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας, ο οποίος απειλούσε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του, έβγαλε μαχαίρι και το έβαλε στον λαιμό του. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από τις Αρχές, σύμφωνα με την Le Parisien.

Ο 44χρονος δράστης βρισκόταν σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρεν – Παρίσι, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στον σταθμό στις 15:02. Εκεί, οι αστυνομικοί είχαν ειδοποιηθεί από την εισαγγελία του Κρετέιγ ότι ο άνδρας σκόπευε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους στο σπίτι τους, όταν εκείνος έφτανε στο Παρίσι.

Αμέσως οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και έκλεισαν μέρος του σταθμού.

Μόλις κατέβηκε ο 44χρονος από το τρένο, αστυνομικοί τον περίμεναν για να τον συλλάβουν. Όταν όμως τους είδε, ο δράστης άρχισε να τρέχει, έβγαλε ένα μαχαίρι και το έβαλε στον λαιμό του.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές, σύμφωνα με την Le Parisien, και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε στο πόδι από τα πυρά.

«Μετά την επέμβαση της αστυνομίας στον σταθμό για την ακινητοποίηση ενός ατόμου, δημιουργήθηκε μια ζώνη ασφαλείας σε μικρό μέρος του σταθμού», δήλωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρία της Γαλλίας στην Le Parisien.